삼성전자, 20년 ‘TV 1위’ 지켰지만… 턱밑까지 쫓아온 中
작년 세계서 매출 점유율 29.1%
TCL, 월간 출하량에선 앞서기도
삼성, 프리미엄 라인업 확대 전략
삼성전자가 지난해 전 세계 TV 시장(매출 기준)에서 30% 가까운 점유율을 보이며 2006년 첫 글로벌 1위 달성 이후 20년 연속 자리를 지켰다. 네오(Neo) QLED(양자점발광다이오드) 등 300만원대 고가 TV 시장에서 점유율을 50% 넘게 차지한 게 주효했다. 삼성전자는 ‘마이크로 RGB TV’ 등 고가 제품군 라인업을 확대해 중국 TV 업체들의 거센 추격을 따돌리겠다는 전략이다.
8일 시장조사 업체 옴디아에 따르면 삼성전자는 지난해 세계 TV 시장에서 매출 기준 점유율 29.1%를 기록했다. 중국 ‘빅2’인 TCL과 하이센스는 각각 13.1%, 10.9%였다. 삼성전자는 2006년 액정표시장치(LCD) TV인 ‘보르도 TV’를 출시하며 1위에 오른 뒤 줄곧 자리를 수성해 왔다.
프리미엄 시장에서 위력을 발휘했다. 네오 QLED와 OLED(유기발광다이오드)·라이프스타일 TV를 앞세운 삼성전자는 제품 가격 2500달러(약 371만원) 이상 시장에서 점유율 54.3%를 보이며 경쟁사들을 압도했다. 1500달러(약 222만원) 시장에서도 점유율 52.2%로 여유롭게 선두를 지켰다.
하지만 마냥 웃을 수만은 없는 상황이다. TV 출하량을 기준으로 하면 중국의 추격이 매섭기 때문이다. TCL은 지난해 12월 TV 월간 출하량에서 삼성전자를 제치고 1위에 오르기도 했다.
더 큰 문제는 중국 업체들이 한국의 ‘텃밭’인 프리미엄 시장에도 눈독을 들이고 있다는 점이다. 지난해 2500달러 이상 시장에서 TCL과 하이센스 점유율은 각각 0.7%, 1.1%에 그쳤지만, 중저가 시장을 잠식할 때와 마찬가지로 막대한 정부 보조금을 등에 업고 가격 경쟁력에 품질까지 갖춘 제품을 내놓으며 슬금슬금 영역을 넓혀갈 가능성이 있다. 경기 침체로 고가 제품 수요 증가세가 둔화하고, 반도체 가격 급등 등으로 원가 부담이 커지고 있는 것도 삼성전자 입장에서는 부담으로 작용한다.
삼성전자는 주력인 프리미엄 시장에서 초격차 기술력으로 승부를 보겠다는 구상이다. LCD TV의 정점으로 평가되는 마이크로 RGB TV를 고가 제품 라인업에 추가해 네오 QLED, OLED와 함께 프리미엄 시장에서의 리더십을 한층 단단하게 다지겠다는 것이다. 동시에 미니 LED 제품 라인업도 확대해 보급형 시장에서의 점유율도 끌어올리려 한다.
최근 중국 가전업체 TCL의 독일법인을 상대로 제기한 ‘QLED TV 허위 광고’ 관련 분쟁에서 승소한 것도 삼성전자로서는 호재다. 독일 법원은 TCL이 퀀텀닷 기술을 제대로 적용하지 않은 제품을 QLED TV로 홍보한 것은 소비자 착오를 유발한다고 판단, 즉시 광고를 중단할 것을 명령했다.
용석우 삼성전자 영상디스플레이(VD)사업부 사장은 “삼성전자의 1등 DNA를 바탕으로 다양한 제품과 서비스를 선보여 소비자들에게 보답해 나가겠다”고 말했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
