봄 농구 마지노선 내준 KT… 추격 허용한 LG

KT, 현대모비스에 패배… 공동 6위로

LG, SK에 일격… 2·3위와 격차 좁혀

수원 KT 선수들이 8일 울산동천체육관에서 열린 울산 현대모비스와의 2025-2026 프로농구 KBL 정규리그 경기를 마친 뒤 아쉬워하고 있다. KBL 제공

정규리그 막바지로 접어든 프로농구의 순위 싸움이 격랑에 휩싸였다. 봄 농구 진출을 위한 마지노선을 지켜 왔던 수원 KT는 단독 6위 자리를 내주며 최대 위기를 맞았다. 시즌 내내 선두를 유지했던 창원 LG는 상위권 팀들에게 추격을 허용한 채 최종 라운드를 맞게 됐다.



문경은 감독이 이끄는 KT는 8일 울산동천체육관에서 열린 울산 현대모비스와의 2025-2026 프로농구 KBL 정규리그 경기에서 83대 95로 졌다. 이로써 시즌 22승 23패를 기록한 KT는 같은 승패를 올리고 있는 고양 소노와 함께 공동 6위가 됐다. 현대모비스는 3연패에서 탈출했다.



KT는 이날 18점 10리바운드로 더블더블을 달성한 센터 이두원을 포함한 5명의 선수가 두 자릿수 득점을 올리며 분전했다. 하지만 결정적 순간마다 현대모비스에 공격 리바운드를 내주면서 역전 기회를 잡지 못했다. 경기 내내 끌려가던 KT는 4쿼터 막판 점수 차가 최대 14점까지 벌어진 뒤 추격 동력을 완전히 잃었다.



KT는 정규리그 9경기를 남겨두고 창단 첫 플레이오프 진출에 도전하는 소노와 순위 전쟁을 벌이게 됐다. 소노는 전날 원주 DB를 95대 81로 격파하고 5연승을 질주했다. 소노는 5라운드 9경기에서 이정현과 네이던 나이트, 케빈 켐바오의 활약을 앞세워 8승 1패를 거두며 상승세를 탔다. 특히 이정현은 5라운드 평균 20.6점을 올리며 토종 득점 기계의 모습을 되찾았다.



리그 1위 LG는 이날 창원체육관에서 서울 SK에 70대 71로 패배했다. 시즌 14패(31승)째를 떠안은 LG는 2위 안양 정관장(28승 16패)과 2.5경기, 3위 SK(28승 17패)와 3경기로 격차가 좁혀졌다. LG는 올 시즌 상대 전적에서 SK에 1승 4패로 크게 밀렸다.



LG는 4쿼터 막판까지 70-69로 앞서다가 집중력을 잃었다. 경기 종료 37초 전 SK의 주포 자밀 워니에게 역전 골밑슛을 내주고 무너졌다. LG 슈터 유기상은 양 팀 통틀어 최다인 20득점을 올리고도 팀 패배를 막지 못했다.



박구인 기자 captain@kmib.co.kr



