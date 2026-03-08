‘이준석의 길 가겠다’는 조국… 강득구 “내 지역구로 직접 오라”
혁신당 자객공천 발언에 갈등 격화
정청래 “윈윈하는 선거 연대됐으면”
조국혁신당과의 합당 논의에 강력히 반대했던 강득구 더불어민주당 최고위원이 조국 혁신당 대표를 겨냥한 SNS 게시물을 쏟아냈다. 조 대표가 ‘이준석의 길’을 언급하며 민주당과의 경쟁 불사를 선언하고, 차기 총선에서 강 최고위원 지역구에 후보를 낼 가능성을 내비친 데 대해 불쾌감을 드러낸 것이다. 혁신당 등 옛 민주당 중심 세력과 민주당 내 ‘뉴이재명’ 세력 사이 감정의 골이 깊어가는 양상이다.
강 최고위원은 8일 조 대표에게 “‘이준석의 길을 따르겠다’는 말, 국민이 기억할 것”이라고 페이스북에서 경고했다. 또 “다음 총선에서 안양 만안구로 직접 오라. 정정당당하게 선의의 경쟁을 했으면 한다”고 제안했다. 안양 만안구는 강 최고위원 지역구다.
조 대표는 지난 6일 유튜브 방송에서 이준석 개혁신당 대표의 지난 총선 당선을 긍정적으로 평가하면서 “그런 길을 갈 것”이라고 밝혔다. 이 대표가 민주당·국민의힘과의 삼자 구도에서 자력으로 당선됐듯, 자신도 이번 지선·재보선에서 민주당 양보 없이 독자적으로 이기겠다는 취지다.
조 대표는 강 최고위원과 이언주 최고위원 등 민주당 내 합당 강경 반대파를 비판하는 과정에서 ‘자객 공천’ 의사로 해석되는 발언을 내놓기도 했다. 그는 “이 최고위원 지역구에 박은정·이해민 의원이 나가면 유권자들이 누구를 선택할지 (고민할 것)”라며 “강 최고위원 지역구에 신장식 의원 사무실이 있는데, 국민이 강 최고위원과 신 의원 중 선택해야 하는 일이 벌어질 것”이라고 말했다.
강 최고위원은 이후 사흘 연속으로 관련 게시물을 올리며 반발했다. 자신이 과거 조 대표의 사면을 공개적으로 주장했다는 점도 거듭 언급했다. 강 최고위원은 “이제 비로소 조국의 그릇을 알게 됐다”며 “옹졸하게 정치하지 말라”고 날을 세웠다. 또 자당 지도부를 향해 “지선 전 어떤 합당이나 통합 논의도 있어서는 안 된다”고 못 박았다.
양당의 선거 연대 논의는 아직 걸음마 단계다. 각자 당내에 ‘연대와 통합 추진 준비위원회’(민주당) ‘국힘 제로 연합 추진위원회’(혁신당)를 꾸렸지만, 구체적 논의는 다음 달에나 속도가 붙을 것으로 보인다. 조 대표 본인의 거취가 핵심 관건인데, 혁신당 인재영입위원장으로서 자당 후보부터 배치하고 자신은 내달 초 출마지를 정할 것으로 공언해서다. 정청래 민주당 대표는 이날 “패배하는 연대라면 할 이유가 없다. 혁신당도 민주당도 ‘윈윈’ 할 수 있는 연대가 됐으면 좋겠다”고 말했다.
송경모 한웅희 기자 ssong@kmib.co.kr
