‘이준석의 길 가겠다’는 조국… 강득구 “내 지역구로 직접 오라”

입력:2026-03-08 19:03
혁신당 자객공천 발언에 갈등 격화
정청래 “윈윈하는 선거 연대됐으면”

조국(가운데) 조국혁신당 대표가 지난 5일 서울 영등포역 광장에서 개혁·진보 성향 야당과 시민사회단체 주최로 열린 ‘정치개혁 촉구 시민대행진’에 참석해 손팻말을 들고 있다. 연합뉴스

조국혁신당과의 합당 논의에 강력히 반대했던 강득구 더불어민주당 최고위원이 조국 혁신당 대표를 겨냥한 SNS 게시물을 쏟아냈다. 조 대표가 ‘이준석의 길’을 언급하며 민주당과의 경쟁 불사를 선언하고, 차기 총선에서 강 최고위원 지역구에 후보를 낼 가능성을 내비친 데 대해 불쾌감을 드러낸 것이다. 혁신당 등 옛 민주당 중심 세력과 민주당 내 ‘뉴이재명’ 세력 사이 감정의 골이 깊어가는 양상이다.

강 최고위원은 8일 조 대표에게 “‘이준석의 길을 따르겠다’는 말, 국민이 기억할 것”이라고 페이스북에서 경고했다. 또 “다음 총선에서 안양 만안구로 직접 오라. 정정당당하게 선의의 경쟁을 했으면 한다”고 제안했다. 안양 만안구는 강 최고위원 지역구다.

조 대표는 지난 6일 유튜브 방송에서 이준석 개혁신당 대표의 지난 총선 당선을 긍정적으로 평가하면서 “그런 길을 갈 것”이라고 밝혔다. 이 대표가 민주당·국민의힘과의 삼자 구도에서 자력으로 당선됐듯, 자신도 이번 지선·재보선에서 민주당 양보 없이 독자적으로 이기겠다는 취지다.

조 대표는 강 최고위원과 이언주 최고위원 등 민주당 내 합당 강경 반대파를 비판하는 과정에서 ‘자객 공천’ 의사로 해석되는 발언을 내놓기도 했다. 그는 “이 최고위원 지역구에 박은정·이해민 의원이 나가면 유권자들이 누구를 선택할지 (고민할 것)”라며 “강 최고위원 지역구에 신장식 의원 사무실이 있는데, 국민이 강 최고위원과 신 의원 중 선택해야 하는 일이 벌어질 것”이라고 말했다.

강 최고위원은 이후 사흘 연속으로 관련 게시물을 올리며 반발했다. 자신이 과거 조 대표의 사면을 공개적으로 주장했다는 점도 거듭 언급했다. 강 최고위원은 “이제 비로소 조국의 그릇을 알게 됐다”며 “옹졸하게 정치하지 말라”고 날을 세웠다. 또 자당 지도부를 향해 “지선 전 어떤 합당이나 통합 논의도 있어서는 안 된다”고 못 박았다.

양당의 선거 연대 논의는 아직 걸음마 단계다. 각자 당내에 ‘연대와 통합 추진 준비위원회’(민주당) ‘국힘 제로 연합 추진위원회’(혁신당)를 꾸렸지만, 구체적 논의는 다음 달에나 속도가 붙을 것으로 보인다. 조 대표 본인의 거취가 핵심 관건인데, 혁신당 인재영입위원장으로서 자당 후보부터 배치하고 자신은 내달 초 출마지를 정할 것으로 공언해서다. 정청래 민주당 대표는 이날 “패배하는 연대라면 할 이유가 없다. 혁신당도 민주당도 ‘윈윈’ 할 수 있는 연대가 됐으면 좋겠다”고 말했다.

송경모 한웅희 기자 ssong@kmib.co.kr

