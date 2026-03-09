英 아동살해범, 교도소서 피격 사망

영국 역사상 가장 악명 높은 아동 살해범으로 꼽히는 이언 헌틀리(52)가 교도소 동료의 공격을 받아 사망했다. 현지 언론들은 연쇄살인 및 성폭행 혐의로 종신형을 선고받고 복역 중이던 앤서니 러셀(43)의 공격을 받았다고 전했다.
7일(현지시간) 가디언에 따르면 더럼 경찰 대변인이 “프랭클랜드 교도소에서 습격당한 남성이 오늘 아침 병원에서 사망했다”며 “사건 경위를 수사 중”이라고 밝혔다. 헌틀리는 고위험 범죄자 전용 프랭클랜드 교도소에 수감돼 있었으며 지난달 26일 이 교도소 작업장에서 뾰족한 금속 막대로 공격당해 뇌 손상을 입고 병원으로 이송됐다.
그는 2002년 8월 4일 동부 케임브리지셔의 한 작은 마을에서 당시 10세였던 홀리 웰스와 제시카 채프먼을 유인해 살해한 뒤 시신을 유기한 혐의로 종신형을 선고받았다. 헌틀리는 두 소녀가 재학 중인 초등학교의 관리인이었으며 그의 여자친구 맥신 카는 해당 학교의 보조교사였다.
경찰은 실종 신고를 받자마자 맨체스터 유나이티드 유니폼을 입고 찍은 피해자 사진을 언론에 공개하며 최대 규모의 수색을 벌였다. 헌틀리는 수사 도중 자신이 소녀들의 마지막 목격자라며 태연하게 인터뷰에 응하기도 했다. 하지만 2주 뒤 두 소녀가 질식사한 상태로 배수로에서 발견되면서 그는 여자친구와 함께 체포됐다.
