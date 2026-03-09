‘파업 불참자 해고 1순위’… 삼성전자 노조, 직원들까지 압박
“회사 옹호하는 자 신고제 운영”
사측 ‘공급 급한데…’ HBM 차질 우려
‘5월 총파업’을 목표로 쟁의행위 찬반 투표에 들어가는 삼성전자 노동조합이 파업 불참자에 대해 불이익 가능성까지 언급하며 압박하고 나서 논란이 일고 있다. 노조가 파업 동참 호소 차원을 넘어 직원들 간 분열을 부추기고 공포 분위기를 조성한다는 비판이 내부에서도 나온다. 지난달 업계 최초로 6세대 고대역폭메모리 HBM4 양산·출하를 시작하며 HBM 경쟁에서 승기를 잡은 상황에서 총파업이 현실화될 경우 적기 공급에 차질이 빚어질 수 있다는 우려도 제기된다.
8일 삼성전자 노조 공동투쟁본부 등에 따르면 본부는 9일부터 18일까지 전체 조합원을 대상으로 쟁의행위 찬반 투표를 실시한다. 본부 소속 노조는 초기업노조 삼성전자 지부, 전국삼성전자노동조합(전삼노), 삼성전자노조동행 등으로 전체 합산 조합원 수는 약 9만명으로 추산된다. 본부는 투표에서 재적 조합원 과반 찬성으로 쟁의권을 확보하면 다음달 23일 반도체 생산기지인 평택사업장에서 전 조합원 집회를 열고 5월 21일 결의대회를 시작으로 6월 7일까지 18일간 총파업을 진행한다고 밝혔다.
최승호 초기업노조 삼성전자 지부 위원장은 지난 5일 노조 유튜브 방송에서 “총파업 동안 모든 집행부는 평택사무실을 점거해 집회를 진행할 계획이며 스태프를 모집해 관리·감독할 것”이라며 “만약 회사를 위해 근무하는 자가 있다면 명단을 관리해 추후 조합과의 협의가 필요한 강제 전배나 해고에 이들을 우선적으로 안내할 것”이라고 엄포를 놨다. 파업 불참 직원들을 일종의 블랙리스트에 올리겠다는 것이다. 그는 또 “사측을 옹호하는 자, 사측을 위하는 자에 대한 신고제보센터를 운영할 계획”이라며 “신고 조합원들에게는 포상금도 지원하겠다”고 말했다. 노조는 앞서 중앙노동위원회 2차 조정회의 결렬 후 조합원들에게 보낸 메일에서 “파업 시 회사는 10조원의 손실을 보지만 직원들의 손해는 4000억원 수준”이라며 회사가 입게 될 막대한 피해를 쟁의의 지렛대로 삼겠다는 의도를 드러내기도 했다.
삼성전자 내부는 술렁이는 분위기다. 한 직원은 “노조의 초과이익성과급(OPI) 상한 폐지 요구에는 공감하지만, 그렇다고 파업까지 할 사안인지에 대해선 생각이 다를 수 있다”며 “같은 근로자인 노조가 파업 불참자를 블랙리스트로 관리하겠다는 건 선 넘은 발언”이라고 지적했다. 현행 노동조합 및 노동관계조정법은 쟁의 행위 참가를 호소하거나 설득하는 행위로서 폭행·협박을 사용해서는 안 된다고 규정하고 있다.
5월 총파업이 현실화되면 삼성전자는 2024년 7월 이후 두 번째 파업 사태를 맞게 된다. 당시 파업을 주도한 전삼노 조합원은 3만2000여명 수준이었지만 지금은 초기업노조 조합원만 6만6000명이 넘는다. 특히 지난 1월 말 기준 가입자의 65.4%가 반도체 사업을 담당하는 DS 부문 소속이어서 파업 시 메모리 반도체 생산 차질로 이어질 공산이 크다. 삼성전자는 엔비디아가 올해 하반기 출시하는 차세대 AI 가속기 ‘베라 루빈’에 탑재될 HBM4 제품 양산에 들어간 상태다.
업계 관계자는 “적기 투자가 생명인 반도체 산업은 생산 라인이 멈추고 고객사와의 신뢰가 깨지면 그것을 복구하는 데 수년의 시간과 수십 조원의 비용이 투입돼야 한다”며 “어렵게 쌓아온 글로벌 경쟁력을 잃는 건 한 순간”이라고 말했다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사