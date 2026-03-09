[금융뒷담] 회계사 포화인데, “합격자 줄이지 말라” 민원… 난처한 금융당국
합격자 4명 중 3명 수습기관 못찾아
“수험생 많아” 감축카드 사실상 배제
공인회계사(CPA) 취업난이 심각하다. 회계사 합격자 4명 중 3명꼴로 합격 직후 실무 수습기관조차 찾지 못 하는 일이 반복되고 있다. 회계업계에서는 ‘인력 포화’를 지적한다. 인력과 일자리 간 불균형이 심각하지만 금융 당국은 뾰족한 수를 내지 못하고 있다. 합격자 수 대폭 감축 카드를 사실상 배제하면서다. 수험생이 많다는 게 결정적인 이유다.
8일 국민일보 취재를 종합하면 금융 당국이 주도하는 ‘공인회계사 선발·수습 개선 태스크포스(TF)’는 지난해 12월 출범 이후 한 달에 한 번꼴로 회의를 하고 있다. TF에서는 회계사 시험 합격자가 수습 실무를 볼 수 있는 기관을 늘리고, 지도 공인회계사 경력 요건을 완화하는 방안이 검토되고 있다.
회계사 선발 관련 TF까지 꾸려진 데는 이유가 있다. 실무 수습을 거치지 못해 정식 회계사가 되지 못한 ‘미지정 회계사’가 증가하면서다. 한국공인회계사회 등에 따르면 지난해 9월 CPA에 합격한 1200명 중 수습기관 등록자는 그해 10월 말 기준 338명(26%)에 그쳤다. 수습 실무에 투입되기까지 시차가 길어지는 상황이다.
CPA 합격자 실무 수습은 주로 회계법인에서 진행된다. TF는 이를 금융권, 공공기관 등으로 확대하는 방안을 고려 중이다. 수습 교육을 할 수 있는 지도 공인회계사 경력 요건 기준을 완화하는 방안도 검토되는 것으로 알려졌다. 현행 기준은 7년 이상 전업 경력을 가진 경우에만 수습 회계사를 지도할 수 있다. 기준을 낮추면 수습 회계사를 지도할 수 있는 인력이 늘어나게 된다.
합격자 수를 줄이는 방법도 있다. 회계업계는 이미 인력 포화상태인 데다 퇴사자까지 감소해 신입 회계사를 채용할 여력이 없다고 주장한다. 하지만 금융 당국은 합격자 수 감축에는 조심스러워하는 모습이다. 여전히 수험생이 많기 때문이다. 지난해 CPA 시험 지원자 수는 총 1만4614명이었다. 여론도 만만찮다. 금융 당국엔 “인생을 다 걸고 시험 준비 중이다. 제발 인원을 줄이지 말아달라”는 민원이 자주 들어온다. 올해는 최소 선발 예정 인원을 지난해 대비 50명 줄이기로 했다.
박성영 기자 psy@kmib.co.kr
