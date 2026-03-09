바가지 증거 잡으면 최대 2억 포상… 서울시, ‘BTS 숙박 폭리’ 집중 단속

그룹 방탄소년단(BTS)의 서울 광화문 컴백 공연을 앞두고 서울시가 최대 2억원의 포상금을 내걸고 바가지 숙박업 등에 대한 단속에 나섰다.
서울시는 시 응답소를 통해 오피스텔 등 불법 숙박업 영업 행위, 숙박업소 요금표 미게시, 게시 요금 미준수 등 민생 침해 행위에 대한 시민 제보를 받는다고 8일 밝혔다. 오는 21일 BTS 컴백 공연으로 인근 숙박 수요가 급증할 것으로 예상되면서 불법 영업과 요금 관련 위반 행위를 집중 단속하는 것이다.
불법 영업에 관한 중요한 증거를 첨부해 신고한 제보자에게는 심의를 거쳐 최대 2억원의 포상금이 주어진다. 시 관계자는 “서울시는 공익신고자 보호법, 서울시 공익제보 보호 및 지원에 관한 조례에 따라 시민 신고 및 제보를 받고 있다”며 “기소 인원에 따라 포상금 규모는 달라진다”고 말했다.
서울시에 따르면 민생사법경찰국은 지난 2월 25일부터 3월 4일까지 종로구, 중구, 서울경찰청과 함께 광화문 인근 일반 호텔과 관광호텔 등 83개 숙박업소를 불시 점검해 18개 업소를 적발했다. 이들 업소는 숙박요금표와 영업신고증을 게시하지 않았다. 공중위생관리법에 따르면 숙박업자는 업소 내부에 영업신고증을 게시해야 한다. 또 접객대에는 숙박요금표를 비치해야 하며 게시된 요금을 준수해야 한다.
이번 단속 과정에서는 무인 운영 업소가 숙박요금표와 영업신고증을 모두 게시하지 않은 사례, 개업 이후 요금표를 한 번도 게시하지 않은 업소, 층별로 다른 업소로 신고해 운영하면서도 요금표를 게시하지 않은 사례 등이 확인됐다.
서울시 민생사법경찰국은 이번에 적발한 18개 업소를 순차적으로 입건해 수사를 진행할 예정이다. 또 숙박업소 관할 기관인 종로구와 중구에 행정처분을 요청할 계획이다. 변경옥 서울시 민생사법경찰국장은 “BTS 컴백 공연을 보기 위해 찾은 외국인 관광객이 서울에서 피해나 불편을 겪고 돌아가는 일이 없도록 공연 당일까지 숙박시설 등 강도 높은 불법영업 점검과 수사를 계속해서 펼치겠다”고 말했다.
