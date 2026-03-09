지난 5일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 막을 내린 세계 최대 정보통신기술(ICT) 전시회 ‘모바일월드콩그레스(MWC) 2026’의 핵심 키워드는 단연 ‘인공지능(AI)’이었다. 글로벌 통신 기업들은 네트워크 제공자(Telco)를 넘어 AI 혁신 기술 중심 기업(Techco)으로의 구조적 전환을 공통적으로 천명했다. 대규모 네트워크 인프라와 방대한 가입자 데이터베이스를 무기로 삼아 AI 시대 핵심 사업자로 거듭나겠다는 구상이다.
국내 통신 3사는 AI 시장 주도권 확보를 위한 구체적인 로드맵을 글로벌 무대에 공개했다. SK텔레콤은 통신 서비스 근간을 AI로 재편하고 AI 인프라에 조 단위의 자금을 투입할 것이라고 예고했다. 전국에 총 1기가와트(GW) 이상 규모의 초대형 AI 데이터센터(AI DC)를 구축해 아시아 최대 수준의 AI 허브로 키운다는 방침이다.
글로벌 기업과의 협력도 확대한다. SK텔레콤은 MWC 기간 싱텔 디지털 인프라코, 이앤 인터내셔널, NTT 등 글로벌 통신사들과 AI DC 협력 방안을 검토했다. 6G 관련 AI 네트워크 연구에서는 엔비디아, SK하이닉스와 협력 중이다.
KT는 ‘AI 전환(AX)’ 전략을 중심으로 기업용 AI 플랫폼을 소개했다. 복잡한 프로그래밍 과정 없이 ‘드래그 앤 드롭’ 방식만으로 맞춤형 AI 에이전트를 설계할 수 있는 제작 플랫폼 ‘에이전트 빌더’를 선보이며 기업뿐 아니라 개인 사용자도 손쉽게 AI 서비스를 활용할 수 있는 환경을 제시했다.
구체적인 6G 청사진도 제시했다. 이종식 KT 네트워크연구소장(전무)은 “6G 개시 첫날부터 지상·해상·공중 3차원 커버리지 100%를 달성하자는 게 목표”라고 말했다.
LG유플러스는 ‘AI 소프트웨어(SW) 기업’으로의 도약을 선언했다. 사람의 음성이 AI와 소통하는 핵심 수단이 될 것으로 전망하고 자사 AI 콜 에이전트 ‘익시오’의 글로벌 사업화에 주력할 예정이다. 익시오를 휴머노이드 로봇, 자율주행차, 사물인터넷(IoT) 등 다양한 기기와 공간을 연결하는 AI 플랫폼으로 키우겠다는 계획이다.
LG유플러스는 퓨리오사AI와 ‘소버린 AI 어플라이언스’ 개발 협력을 위한 업무협약(MOU)도 체결했다. 소버린 AI 어플라이언스는 데이터가 외부 클라우드로 전송되지 않고 기업 내부 인프라(온프레미스 환경)에서만 처리되는 일체형 AI 장비다. 복잡한 서버 구성이나 별도로 구축된 AI 인프라가 없더라도 전원과 네트워크만 연결하면 즉시 사용할 수 있도록 완제품 형태로 설계되는 것이 특징이다.
중국 3대 통신사인 차이나모바일·차이나텔레콤·차이나유니콤 역시 MWC 2026을 주최한 세계이동통신사업자연합회(GSMA)와 공동 이니셔티브를 채택하며 모바일 네트워크를 단순 연결 플랫폼에서 지능형 적응 시스템으로 전환하겠다고 밝혔다. 유럽 통신사 오렌지는 AI 및 5G 네트워크 슬라이싱 기술을 활용한 산불 대응 플랫폼 ‘포레스트 스마트 가디언’을 선보였다.
바르셀로나=양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
MWC 주인공도 ‘AI’… 통신업계 “AI 기업으로 간다” 한목소리
모바일월드콩그레스 2026 폐막
통신3사, 나란히 AI로드맵 공개
6G 대비 AI전환 청사진도 제시
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사