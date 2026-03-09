지역·고객·트렌드 맞춤형으로… 편의점의 진화
“이 점포는 남성고객 비중이 높아요. 그렇다면 메인 동선에 생리대를 놓는 게 비효율적이겠죠?”
지난 5일 서울 서초구 양재AT센터에서 열린 2026년 세븐일레븐 상품전시회에서 세븐일레븐 디지털혁신팀 직원은 가상의 매장 전개도가 출력된 화면을 가리키며 점주들에게 새로 도입될 기술을 설명했다. 바로 옆 스크린에서는 방문 고객들의 나이와 성별을 자동으로 판독해 송출되고 있었다. 이렇게 얻은 고객들의 동선과 인구 통계학적 특징들을 분석해 마케팅 방안을 제시하는 직원들 앞에서 점주들이 연신 고개를 끄덕였다.
종로구에서 점포를 운영한다는 한 가맹점주는 시연을 지켜본 후 “젊은 거주자들이 많은 오피스텔 밀집 지역이라 저녁 손님이 많은 편인데, 낮에 더 많이 찾는 스무디가 밤에도 괜찮을지 궁금해서 왔다”고 말했다.
세븐일레븐은 전국 가맹점주들을 대상으로 지난 4일부터 사흘간 상품전시회를 진행했다. 점주들이 편의점 운영에 새로 도입될 기술과 올 한해 가맹본부가 개발하고 구성할 제품들을 미리 살펴볼 수 있는 기회였다.
전시회 한 쪽에서는 올해 세븐일레븐이 집중적으로 출시할 신 상품군도 전시됐다. 삼각김밥과 샌드위치, 가성비 뷰티 상품 등에 점주들의 관심이 쏠렸다. 세븐일레븐 관계자는 “전체 상품MD를 7000~8000개 정도 구성하면 각 점포에는 2000~2500개가 들어간다”며 “가맹본사가 준비한 상품을 점주님이 충분히 확인하고 발주하실 수 있게 준비된 행사”라고 말했다.
특히 푸드스테이션 코너에는 냉동 과일을 직접 갈아 만드는 스무디 기계가 전시됐다. 일본 현지 편의점에서 인기를 얻고 있는 장비다. 세븐일레븐은 일본에서 서비스 되고 있는 기계를 들여와 과일 스무디 판매를 확대한다는 구상이다.
조수경 세븐일레븐 상품본부장은 “편의점이 일상에서 꼭 필요한 생활밀착형 플랫폼이 된 만큼 매년 빠르게 변화하는 소비 트렌드를 포착하고 이에 맞는 상품 경쟁력을 강화하는 것이 매우 중요하다”며 “이번 전시회는 전국 경영주들과 현재와 미래 방향성을 공유하고 함께 성장하는 길을 모색하는 중요한 자리였다”고 말했다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사