‘왕사남’ 뜨자 청령포에 태백·원주, 경북까지 들썩
영월 방문객 급증… 10만명 돌파
원주 유배길·태백 단종비각 관심
제작지원 경북, 영상산업 거점 기대
영화 ‘왕과 사는 남자’의 흥행에 힘입어 단종의 흔적이 남아있는 강원도 영월군과 원주·태백시, 경북도에서까지 관광 특수 기대감이 커지고 있다. 영화가 1000만 관객을 돌파하면서 영화 배경뿐 아니라 촬영지에 대한 관심이 증폭된 여파다.
단종의 유배지인 영월 청령포와 묘소인 장릉에는 관광객이 급증했다. 올해 들어 지난 7일까지 청령포, 장릉을 찾은 관광객은 10만2114명으로 집계됐다. 이는 지난해 이곳을 찾은 전체 관광객 26만3327명의 40%에 달한다.
영월군은 관광산업뿐 아니라 제59회 단종문화제를 치르는 데도 힘을 쏟고 있다. 단종문화제는 4월 24~26일 영월에서 열린다. 문화제에선 단종 국장 재현, 칡줄다리기, 정순왕후 선발대회 등 문화행사가 펼쳐질 예정이다. 안백운 군 문화관광과장은 8일 “영화를 본 관객 수가 많아지면서 영월을 찾는 관광객도 덩달아 늘어나고 있다. 단종문화제까지 훈풍이 이어지기를 기대한다”고 말했다.
원주 태백시도 관광 전략을 정비하는 데 팔을 걷어붙였다. 원주시는 오는 8월 26~30일로 예정된 제22회 원주사랑걷기 대행진에서 ‘단종 유배길’을 활용한 관광 행사를 열 예정이다. 원주시 관계자는 “원주에는 단종이 유배지인 영월을 향해 걸어가던 길이 남아있다”며 “행사 기간 중 참가자들과 단종 유배길을 함께 걸어볼 예정”이라고 말했다.
태백시는 태백산 망경대 뒤쪽 능선에 있는 단종비각을 내세워 단종과 관련한 관광자원을 띄운다는 전략이다. 단종비각은 1955년 세워졌다. 목조 건물 내부에 ‘조선국태백산단종대왕지비’라고 쓴 비문이 세워져 있다. 주로 등산객들이 잠시 들르던 장소인데 이번에 주목을 받았다.
영화 제작을 지원했던 경북도도 들썩이는 모습이다. ‘왕과 사는 남자’의 주요 무대인 광천골 산채 장면이 문경새재 오픈세트장에서 촬영됐다. 관아의 배경은 고령군 김면 장군 유적지다. 주인공들의 여정을 담은 이동 장면은 문경 쌍용계곡의 수려한 자연경관 속에서 촬영됐다.
경북도는 촬영지들이 새로운 관광 명소로 떠오르길 기대한다. 또 사극 영화·드라마 촬영지인 문경의 3개 세트장을 중심으로 경북이 영상 산업 거점으로 자리 잡기 위한 정책을 추진할 방침이다.
박찬우 경북도 문화관광체육국장은 “‘왕과 사는 남자’의 성공은 경북도의 우수한 촬영 환경과 제작 지원 정책이 어우러진 결과”라며 “영상 콘텐츠 제작 지원을 확대해 경북을 영상 산업 거점으로 육성해 나가겠다”고 말했다.
