신장암 치료 ‘수술 후 보강요법’ 주목… 건보 적용 안돼 경제적 부담
재발 위험 높은 환자 기회 놓쳐
최근 신장암 치료에 가장 주목받는 변화 중 하나는 ‘수술 후 보강요법’의 도입이다. 과거에는 콩팥에 국한된 암을 완전히 절제하면 추가 치료 없이 경과 관찰하는 것이 표준이었다. 하지만 종양이 크거나 림프절 침범이 있거나 예후가 나쁜 ‘육종양 분화’ 소견이 있는 경우 수술 후 재발 위험이 높다는 점이 알려지면서 미세 전이를 차단하기 위한 추가 치료의 필요성이 제기됐다. 면역 항암제를 이용한 수술 후 보강요법이 시도된 배경이다.
국제 연구에서 ‘PD-1 억제제’를 1년간 투여한 환자군에서 가짜약 그룹에 비해 무병 생존 기간이 유의하게 연장되는 것이 확인됐다. PD-1 억제제는 인체 면역 기전으로 암세포를 공격하도록 돕는 항암제로, 펨브롤리주맙(키트루다)과 니볼루맙(옵디보) 등이 있다. 최근 장기추적 결과에서도 일부 고위험군에서 전체 생존율 개선 가능성이 보고돼, 해외 가이드라인에선 고위험 신장암 환자의 표준 치료로 권고됐다.
하지만 국내에선 수술 후 면역 항암제 보강요법에 대해 건강보험이 적용되지 않아 실제 임상 사용에 제약이 따른다. 일부 환자는 비급여로 치료를 선택하기도 하지만 1년간 치료 비용이 매우 높아 경제적 부담이 상당하다.
국립암센터 비뇨의학과 이형호 교수는 9일 “신장암 수술 후 보강요법은 의학적으로 의미 있는 진전이지만, 국내에선 급여 제한으로 모든 환자에게 동일하게 적용되기 어려운 현실”이라며 “재발 위험이 큰 환자들이 경제적 이유로 치료 기회를 놓치지 않도록 향후 급여 확대와 합리적 기준 마련이 필요하다”고 지적했다. 이어 “신장암 치료는 이제 ‘수술로 끝나는 시대’를 넘어, 수술 이후까지를 고려하는 통합적 전략으로 발전하고 있지만 그 혜택이 환자 모두에게 돌아가기 위해선 제도적 뒷받침이 중요하다”고 덧붙였다.
한편 대표적 유전성 신장암인 ‘VHL 증후군’과 관련해 기존 항암제와는 다른 새로운 기전의 ‘표적 치료제(벨조티판)’가 최근 등장해 해당 환자들에게 희망이 되고 있는데, 역시 건강보험 급여가 되지 않고 있다. 희귀 유전성 신장암 환자 대상 신약인만큼, 약가가 매우 높고 장기간 복용이 필요해 월 2000만원에 달하는 비용을 개인이 감당하기에는 버겁다. 일부 환자는 해외에서 약을 구입하거나 임상시험 참여를 알아보지만 현실적으로 선택지는 제한적이다. 희귀 유전성 암이라는 이유로 사회적 관심과 정책 우선순위에서 밀리기 쉽고 급여 등재 논의도 상대적으로 더딘 경향이 있다.
하지만 이 환자들은 평생에 걸쳐 여러 장기에 종양이 생길 위험을 안고 살아가며 반복적인 수술과 합병증 위험에 노출돼 있다. 이 교수는 “이 치료제는 단순히 종양을 줄이는 약이 아니라, 수술을 반복해야 하는 환자들의 삶의 질을 바꿀 수 있다”며 “경제적 이유로 유전성 암 환자들이 치료에서 소외되지 않도록 보다 적극적인 급여 논의와 제도적 지원이 필요하다”고 강조했다. 환우회를 중심으로 국회와 정부 상대로 한 급여화 목소리가 커지고 있다.
민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr
