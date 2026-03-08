의대 열풍 여파 SKY ‘미충원’ 5년새 3배로
작년 41개 학과에서 61명 못뽑아
종로학원은 2025학년도 대학알리미 신입생 미충원 공시자료를 분석한 결과 서울대·연세대·고려대의 미충원이 총 41개 학과에서 61명 나왔다고 8일 밝혔다. 2020학년도의 21명보다 3배가량 늘어난 규모다. 대규모 의대 증원이 이뤄진 상황에서 의대 중복 합격자가 연쇄이동을 하면서 신입생을 뽑지 못한 것으로 풀이된다. 고려대는 25개 학과에서 43명을 선발하지 못했다. 자연계열이 18개 학과 29명으로, 이곳에서 이탈이 컸다. 서울대는 12개 학과 13명을, 연세대는 4개 학과 5명을 뽑지 못했다.
임성호 종로학원 대표는 “2028학년도부터 문·이과가 똑같은 수능을 보는데 인문계열로 미충원이 확대될 수 있고, 의대 증원과 맞물려 상위권 대학 미충원이 늘어날 수 있다”고 말했다.
이도경 교육전문기자 yido@kmib.co.kr
