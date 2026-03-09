[현장기자] LH, 위기 아니라면 아닌 게 되나
조효석 산업2부 기자
하얀색 보드에 숫자를 적어내려가던 노교수의 손이 멈칫했다. 새 혜성의 발견을 축하하던 웃음은 어느새 사라졌다. 미간이 일그러지고, 식은땀이 흘렀다. 신경질적으로 손을 문질러 숫자를 지운 뒤 몇 번이고 계산을 시도했지만 결과값은 혜성과 지구의 충돌을 뜻하는 ‘0’에서 움직이지 않는다. 영화 ‘돈 룩 업’의 도입부다.
본보가 LH 유동성 위기 및 대규모 고금리 채권 발행과 관련해 내놓은 보도(국민일보 2026년 3월 6일 12면 참조)에 대해 LH가 내놓은 입장은 짧게 요약하자면 ‘위기란 없다’에 가까웠다. 유동성은 부족하지 않으며, 채권을 발행한 건 기존에 사업을 진행하던 곳의 비용을 충당하기 위한 것이자 ‘조달 다변화’ 차원일 뿐이라는 설명이다.
답변을 읽어봐도 핵심 의문은 여전하다. 왜 전엔 안 하던 방식으로 고금리 채권을 발행해야만 했는지다. LH의 금리 6% 이상 구조화 채권 발행 사례는 2008년부터 따져 2023~2024년 4차례 3600억원어치가 다였다. 그러던 걸 올해 들어 단 2개월 간 7차례 8000억원어치 발행했다. 차라리 이번 채권 발행처럼 전례 없는 규모로 사업을 벌려놨단 얘기라면 모르겠다.
충분한 유동성을 확보해놨다는 설명도 마찬가지다. LH 수익모델이 공급 물량 확대로 붕괴됐다는 건 산하 연구원조차 지적한 내용이다. 수도권 6만가구 공급 등 막대한 돈이 드는 사업 총대를 짊어졌지만 이를 어떻게 타개할지는 여전히 설명하지 않았다. 사실상 이번 같은 대량 채권 발행 말고는 별 수가 없다는 게 무리한 추측은 아닐 것이다.
기사에 담진 않았지만 더 걱정된 부분은 따로 있다. LH에 따르면 해당 채권은 콜옵션을 행사 않을 경우 ‘국고채 금리+0.2%포인트’ 변동금리를 적용받는다. 금리가 낮게 유지되면 다행이지만 우리는 중동 전쟁이라는 대형 변수를 맞이했다. 당장 미국 국고채 금리부터 널뛰고 있다. 여기에 건설원가까지 폭등하면 LH가 과연 ‘괜찮다’라는 말을 책임질까. 경고와 절규에도 위기설이 한두번이냐며 핀잔 주던 영화 속 인물들의 모습이 묘하게 겹친다.
조효석 산업2부 기자 promene@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사