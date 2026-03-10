효과 좋은 수면병 치료제, 국내에 없거나 비싼 이유는?

건강보험 적용 안된 비급여 많고

약값 낮다고 공급 중단한 경우도



한국인의 수면 문제가 심각한 수준이지만 수면 질환에 대한 치료 환경은 여의치 못하다는 지적이 나온다. 건강보험 급여 제한으로 효과적인 치료약에 대한 접근성이 떨어지고 해외보다 낮은 약가로 인해 제약사들이 국내 진출을 꺼리는 이른바 ‘코리아 패싱’으로 환자들이 적절한 치료를 받지 못하는 상황이 지속되고 있기 때문이다.



불면증과 하지불안증후군, 기면병 치료제가 대표적이다. 9일 대한수면연구학회에 따르면 기존 수면제로 많이 쓰이는 벤조디아제핀 및 비벤조디아제핀 계열 약제에 비해 최근 주목받는 ‘도라(DORA)’ 계열 약물은 의존성이 적고 보다 정상적인 수면 구조를 회복시킨다는 점에서 혁신적 불면증 치료제로 평가받는다. 미국과 일본, 유럽 등에선 이미 수년 전부터 쓰이고 있지만 국내에선 최근에야 도입이 추진되고 있다. 도라 계열 약물 중 렘보렉산트는 올해 중 국내 출시가 예정돼 있고 다리도렉산트도 이어서 들어올 전망이다. 하지만 둘 다 비급여로 출시돼 환자들이 사용하기에 부담이 될 수 있다.



하지불안증후군은 국내 환자가 약 300만명에 달할 정도로 흔한데, 여전히 많은 이들이 치료 사각지대에 있다. 2016년 발표된 하지불안증후군 치료 지침은 장기 사용 시 증상 악화 우려가 있는 ‘도파민 효현제’ 대신 ‘알파2델타리간드 제제(프레가발린, 가바펜틴)’를 1차 치료약으로 권장하고 있다. 그러나 국내에선 건강보험이 되지 않아 환자들이 매달 수십만 원의 약값을 부담하고 있다.



기면병 치료제인 ‘와킥스(피톨리시산트)’는 기존 각성제 기반의 치료약들과 다른 기전으로 국내에서 보험으로 쓰이던 약물이다. 그런데 2024년 9월 16일부로 공급이 끊겼다. 국내 약값이 글로벌 시장 대비 지나치게 낮다며 제약사가 공급을 중단한 것이다. 결국은 기면병 환자들은 대체할 수 있는 동일 성분의 약물이 없어 치료 공백을 겪게 됐다. 현재는 희귀·필수의약품센터를 통해 비싼 비용을 내고 들여와서 쓸 수밖에 없는 실정으로, 환자들은 약을 구하기 어려운 불편과 함께 경제적 부담까지 이중고를 겪고 있다. 심지어 국내 제약사가 개발한 기면병·수면 무호흡증 등 치료제인 ‘솔리암페톨’은 수년 전부터 미국과 중국, 일본 등에선 사용되고 있지만 국내에는 아직 출시되지 않았다.



수면연구학회 부회장인 김지현 이대서울병원 신경과 교수는 “효과적인 치료제가 있는데도 쓸 수 없는 상황이 지속되고 있다”면서 “환자들이 경제적 부담 없이 치료를 받을 수 있는 제도적 개선이 시급하다”고 강조했다.



민태원 의학전문기자



