한국인 70%는 수면 불만족… 치료받는 건 20%대 불과

수면시간 짧고 효율도 낮은데
불면증·코골이 등 치료 소극적
교대 근무자들 수면건강 ‘위험’
“수면이 건강에 중요하다고 생각하는 비율은 80% 이상이지만 실제로 수면 문제로 의료진을 찾는 비율은 20%대에 불과합니다.”
대한수면연구학회 홍보이사인 김혜윤 가톨릭관동대 국제성모병원 신경과 교수는 ‘세계 수면의 날(13일)’을 맞아 최근 개최한 ‘잘 자야 잘 산다’ 주제의 심포지엄에서 이렇게 밝혔다. 수면에 대한 한국인의 인식과 현실 사이 간극을 단적으로 보여준다. 김 교수가 발표한 ‘2025 수면 리포트(헬스테크 기업 설문 및 앱 조사 결과 다각 분석)’를 보면 한국인에게 수면(36.4%)은 식단(35.7%), 운동(27.8%)을 제치고 가장 중요한 건강 관리 요소로 꼽혔다. 수면을 신체(89.8%), 정신(88.0%) 건강에 모두 중요하다고 평가했지만 수면에 만족했다는 응답자는 28.8%에 그쳤다.
한국인의 평균 수면 시간은 5시간 25분으로 세계보건기구(WHO)가 권고하는 7~9시간에 훨씬 못 미쳤다. 20·30대의 수면 시간은 더 짧은 경향을 보였다. 잠을 잘 자는 수면 효율은 82%, 밤에 잠들지 않고 깨어있는 시간은 평균 39분, 잠들기까지 걸리는 시간은 평균 23분이었다. 또 실제 수면 시간보다 침대에 머무는 시간(6시간 39분)이 1시간 이상 길어, 침대에 누워 있어도 깊은 잠에 들지 못하는 것으로 나타났다. 숙면을 방해하는 요인으로는 걱정·스트레스(55.4%)와 스마트폰 등 휴대기기 사용(49.7%) 순으로 많았다.
수면 관리·치료 실천 수준은 낮았다. 수면에 영향을 주는 증상으로는 불면증(25.9%)과 코골이(24.8%)가 대표적이었는데, 코골이를 겪는 이들의 절반 이상(53.5%)은 별도 치료를 시도해 본 적 없다고 답했다. 시도하는 경우에도 체중 감량·금주 같은 비수술 치료(27.8%)와 코 세척(15.7%) 같은 소극적 방법 위주였다. 김혜윤 교수는 9일 “부족한 수면 시간, 낮은 수면의 질, 불량한 수면 위생, 낮은 치료 실천율 등이 현재 대한민국의 수면 문제”라며 “개선을 위해선 밤 시간대에 맞춰진 사회·문화적 구조 변화 등 다각도 노력이 필요하다”고 강조했다.
심포지엄에선 국내 교대 근무자의 심각한 수면 건강이 공개됐다. 변정익 강동경희대병원 신경과 교수가 보건의료, 공공안전, 교통을 포함한 교대 근무자 463명 대상으로 조사한 결과 야간 근무자의 43.3%가 ‘교대 근무 장애(Shift Work Disorder·SWD)’를 경험한 것으로 나타나 다른 스케줄(30~35%)보다 상대적으로 높았다. SWD는 생체 리듬과 근무·수면 시간이 어긋나 발생하는 수면 장애로, 3개월 이상 불면 또는 과도한 졸림이 지속돼 업무 기능 저하를 초래한다.
SWD 경험자는 정상군 대비 ‘번 아웃(육체·정신적 탈진)’ 위험이 약 4.3배 높았고 불면과 낮졸림이 뚜렷한 증상 동반군에선 위험이 4.6배까지 상승했다.
변정익 교수는 “교대 근무자에 대한 정기 수면 스크리닝 도입, 과학적 근거에 기반한 스케줄 설계, 빈번한 순환 근무 최소화 등 제도적 개선이 이뤄져야 한다”고 지적했다.
민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr
