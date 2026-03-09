인천상륙작전기념관에 초대형 미디어파사드 조성
인천상륙작전기념관이 초대형 미디어파사드와 입체 음향을 결합한 공간으로 탈바꿈했다.
인천시는 ‘인천상륙작전기념관 야간명소 조성사업’을 완료했다고 8일 밝혔다. 이번 사업은 76년 전 인천상륙작전의 역사적 의미를 현대적 미디어 기술로 재해석해 기념관을 새로운 야간 관광 공간으로 바꾸는 데 초점을 맞췄다.
이 공간의 핵심은 기념관 2층 가로 68m, 세로 9m의 대형 벽면을 활용한 초대형 미디어파사드(사진)다. 인천상륙작전의 긴박했던 순간과 작전 성공의 희망을 역동적인 그래픽 영상과 입체 음향으로 구현해 관람객들이 역사적 장면을 몰입감 있게 체험할 수 있도록 했다. 특히 참전용사 인터뷰 영상 등 감동적인 서사를 담아 역사적 의미를 전달하는 데 집중했다.
앞서 시는 2024년 진행된 1단계 사업에서 기념관 전반의 조명시설을 정비하고 주출입구에 미디어파사드를 설치해 야간 방문객의 안전과 편의를 개선했다. 이번 2단계 사업에서는 건물 외벽 전체를 활용한 미디어 콘텐츠를 강화해 역사와 예술, 기술이 결합된 체험형 공간으로 확장했다. 신재경 시 글로벌도시정무부시장은 “기념관이 잊지 못할 감동을 주는 인천 대표 야간 명소가 되길 기대한다”고 말했다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
