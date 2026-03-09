봄꽃따라 DMZ 접경 걸어볼까
사계절 매력 담은 평화누리길
경기도, 12개 구간 월별 추천
경기도가 8일 비무장지대(DMZ) 접경 지역을 따라 걷는 ‘평화누리길’의 사계절 매력을 담은 월별 추천 구간을 소개했다. 평화누리길은 김포·고양·파주·연천 등 DMZ 접경 4개 시·군을 연결하는 최북단 도보 여행길이다. 이 길은 총 12개 구간, 약 189㎞ 규모다.
도는 ‘DMZ 사색(四色)하다’라는 주제로 월별 추천 구간을 소개했다. 봄에는 꽃과 함께 걷는 길이 중심이다. 4월 추천 구간은 진상리 벚꽃길을 포함한 연천 임진적벽길(11구간·사진)과 고양 행주나루길(4구간)이다.
5월에는 문수산 철쭉길과 문수산성 등을 지나는 김포 조강철책길(2구간)이 추천된다. 6월에는 평화누리길의 시작점인 대명항에서 출발하는 김포 염하강철책길(1구간)이 소개된다.
9월에는 연천 고랑포길(10구간)이 추천된다. 이 구간에서는 고구려 요새 호로고루를 비롯해 장남교와 고랑포 옛 포구, 고인돌과 적석총 등 선사·고대 유적을 만날 수 있다.
10월에는 황희 정승의 청백리 이야기가 전해지는 반구정을 걷는 파주 반구정길(8구간), 11월에는 율곡 이이의 발자취를 따라가는 파주 율곡길(9구간), 12월에는 후평리 철새도래지와 애기봉, 전류리 포구를 따라 걷는 김포 한강철책길(3구간)이 추천 길로 선정됐다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
