‘왕과 사는 남자’ 1000만 관객 돌파… 사극 중 네 번째
파묘·범죄도시4 이후 2년 만에 축포
단종을 다룬 영화 ‘왕과 사는 남자’가 관객 1000만명을 돌파했다. 역대 국내 개봉작 가운데 34번째다. 사극 장르 영화가 1000만명의 관객을 동원한 건 ‘왕의 남자’(2005)와 ‘광해, 왕이 된 남자’(2012), ‘명량’(2014)에 이어 네 번째다.
배급사 쇼박스는 ‘왕과 사는 남자’가 개봉 31일째인 6일 오후 6시30분 기준 누적 관객 수 1000만명을 넘겼다고 밝혔다. 극장 관객이 줄어든 상황에서 국내 개봉작이 1000만명을 동원한 건 2년 만이다. 지난해에는 없었고, 2024년 개봉한 ‘파묘’(1191만명)와 ‘범죄도시4’(1150만명)가 1000만명 고지를 넘겼다.
‘왕과 사는 남자’는 폐위된 단종 이홍위(박지훈 분)가 유배지인 강원도 영월에서 마을 사람들과 어울리며 인생의 마지막 시기를 보내는 이야기를 다뤘다. 유배자를 보호하고 감시해야 하는 촌장 엄흥도(유해진 분)가 이홍위와 신분과 나이를 뛰어넘어 교감해가는 모습이 감동을 안겼다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사