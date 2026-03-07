트럼프 “권력 세습 용납 못해”… 이란 후계 구도 개입 노골화
이란 외교관들에 “망명 신청하라”
모즈타바 선출땐 5년내 전쟁 경고
도널드 트럼프 미국 대통령이 아야톨라 알리 하메네이 이란 최고지도자 차남 모즈타바의 권력 세습을 “용납할 수 없다”고 말했다. 이란의 해외 주재 외교관들에게는 “망명을 신청하라”며 정권 흔들기에 나섰다.
트럼프 대통령은 5일(현지시간) 악시오스와의 인터뷰에서 이란의 차기 최고지도자 선출 과정에 대해 “나는 베네수엘라에서 델시(델시 로드리게스 임시대통령)에게 그랬던 것처럼 (이란 최고지도자) 임명에 관여해야 한다”고 주장했다. 지난 1월 베네수엘라에 특수부대를 투입해 니콜라스 마두로 대통령을 축출한 뒤 자신에게 협조적인 로드리게스 부통령의 임시대통령 체제를 인정한 것처럼 이란에서도 친미 정권 수립을 시도하겠다는 것이다.
트럼프 대통령은 모즈타바를 차기 최고지도자로 선출하려는 이란 신정체제 핵심 세력을 향해 “그들이 시간을 낭비하고 있다”며 “하메네이의 아들을 받아들일 수 없다. 우리는 조화와 평화를 가져올 인물을 원한다”고 강조했다. 이어 “하메네이의 기조를 이어갈 최고지도자가 선출되면 미국은 5년 안에 이란을 상대로 다시 전쟁을 벌일 수밖에 없다”고 경고했다.
트럼프 대통령은 또 NBC방송과의 인터뷰에서 “이란을 10년 동안 재건할 인물을 원하지 않는다”며 “(친미 성향 최고지도자 역할을) 잘 해낼 것으로 염두에 둔 몇 명의 인물이 있다”고 말했다.
하메네이처럼 강경파 이슬람 성직자인 모즈타바는 신정체제 세력의 핵심인 이란 혁명수비대의 지지를 받고 있다. 지난 3일 모즈타바의 차기 최고지도자 선출을 기정사실화한 반체제 매체 이란인터내셔널은 “혁명수비대가 법적 절차 외 방식으로 모즈타바 임명을 시도하고 있다”고 보도했다. CNN은 “이란이 차기 최고지도자 선출 계획을 수립했다”며 “성직자 88명으로 구성된 최고지도자 선출 기구인 전문가회의는 이란 내 시아파 성지인 곰에서 청사가 폭격당한 뒤 화상으로 회의를 진행하고 있다”고 전했다.
트럼프 대통령은 이날 백악관에 메이저리그사커(MLS) 우승팀 인터 마이애미를 초청한 자리에서 “전 세계 이란 외교관들이 망명을 신청하고 우리와 협력해 엄청난 잠재력을 지닌 이란을 새롭고 더 좋은 국가로 만들 것을 촉구한다”며 “이란의 더 나은 미래가 지금 시작되고 있다”고 말했다. 그는 이란 군·경에게 투항을 권하며 “우리는 여러분을 면책할 것이다. 역사적으로 옳은 편에 서도록 만들겠지만 그렇지 않으면 죽음을 맞게 될 것”이라고 위협했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사