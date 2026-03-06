확전 치닫는 중동… 유가 쇼크 닥쳤다

이, 테헤란·레바논 동시에 맹폭

美, 화력 집중 고강도 작전 예고

美유조선 피격,유가 81달러 급등

미국과 이스라엘의 공격이 강화된 6일(현지시간) 이란 수도 테헤란 중심부에서 연기가 치솟고 있다. 양측 간 군사 충돌이 7일째 이어지며 중동 전역으로 전선이 확대된 가운데 미국·이스라엘은 이란을 겨냥한 군사 작전이 ‘다음 단계’로 진입했다고 밝혔다. EPA연합뉴스

이스라엘이 미국과 함께 이란을 공습한 지 1주일째인 6일(현지시간) 수도 테헤란과 레바논 베이루트를 동시에 폭격하며 공세를 강화했다. 피트 헤그세스 미국 국방장관은 “대(對)이란 공격의 화력 규모가 곧 급격히 증가할 것”이라며 새로운 고강도 군사작전을 예고했다.



CNN·BBC에 따르면 이스라엘군은 전날 밤부터 이날 새벽까지 베이루트 남부 외곽 지역을 최소 11차례 공습했다. 같은 시간대 테헤란에는 전투기로 공습을 가한 뒤 이날 아침까지 도심을 집중적으로 포격했다. 이스라엘군은 테헤란에서 정권 기반 시설을, 베이루트에선 레바논 무장정파 헤즈볼라의 군사 지휘소와 드론 저장고를 각각 공격했다고 밝혔다.



뉴욕타임스는 “베이루트 남부 밀집 주거·상업 지역인 다히야가 2024년 11월 이스라엘과 헤즈볼라의 휴전 이후 가장 강한 공격을 받았다”며 “전선이 이란에서 레바논으로 확대됐다는 것을 보여주는 공격”이라고 평가했다. 에얄 자미르 이스라엘군 참모총장은 “군사작전이 다음 단계에 진입했다”며 “이 단계에서 이란 정권과 군사 역량을 추가로 해체하겠다. 놀라운 추가 작전들이 준비돼 있다”고 말했다. 헤그세스 장관도 미국 플로리다주에서 “이란은 미국이 계속 공격하지 못할 것이라고 기대한다면 이는 심각한 오판”이라며 “싸움은 이제 시작됐고 (끝나는) 시간은 우리가 정한다”고 말했다. 그는 인도양의 영국령 차고스제도 디에고가르시아 공군기지를 미군이 사용하도록 영국의 동의를 얻었다며 “영국의 이번 결정과 추가 항공기 배치로 대이란 공격의 화력 규모가 곧 급증할 것”이라고 강조했다.



미국 도널드 트럼프 행정부가 지상전을 대신할 세력으로 접촉한 이란 내 쿠르드 민병대가 차량을 대량 구입해 교전 준비에 나선 듯한 정황도 포착됐다. CNN은 “쿠르드 민병대가 도요타 차량 50대를 인근 이라크 아르빌에서 사들였다”며 “이 차량은 험난한 지형에 적합한 사륜구동”이라고 보도했다.



이란도 이스라엘과 중동 내 미군 시설에 반격하며 강대강 대치를 이어갔다. 이스라엘 텔아비브에선 한때 미사일 경보에 따른 주민 대피령이 발령됐다. 로이터통신에 따르면 이란은 사거리 2000㎞의 케이바르 탄도미사일을 전장에 배치해 텔아비브를 조준하고 있다.



페르시아만 최북단인 이라크 바스라주 호르 알주바이르 항구 인근에선 전날 정박 중이던 미국 유조선 1척이 피격됐다. 이로 인해 미국 서부텍사스산 원유(WTI) 가격은 한때 배럴당 81달러를 웃돌아 전 거래일보다 8% 넘게 상승했다. 이날 공개된 상하이컨테이너운임지수(SCFI)의 중동 노선 운임은 지난주 대비 72.3% 급등했다. 백악관은 유가 억제를 위해 총력 대응에 나섰다. 트럼프 대통령은 백악관에서 “유가 압박을 완화하기 위한 추가 조치가 있을 것”이라고 말했다. 수지 와일스 백악관 비서실장은 유가를 낮추는 아이디어를 모으도록 참모들에게 지시했다고 폴리티코가 전했다.



김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr



