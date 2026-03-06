항공편 취소 3500명 전세기로 데려온다… UAE 원유 긴급 도입
중동 국가 14곳서 단기 체류 중
국정원, 국민 보호위해 요원 급파
UAE 내 대체 항만·비축 물량 활용
정부가 아랍에미리트(UAE) 측과 긴밀한 협의를 진행한 끝에 6일 우리 국민을 태운 UAE 국적 에미레이트항공 민항기가 미국의 이란 공습 후 처음으로 인천공항에 착륙했다. 정부는 대한항공 전세기를 추가 투입해 남아 있는 국민 귀국도 지원키로 했다.
강훈식 대통령 비서실장은 청와대 브리핑에서 “중동 지역에 체류 중인 우리 국민의 안전한 귀국을 돕기 위해 UAE 측과 협의를 거쳤다”며 지난 5일 밤늦게 UAE에서 출발하는 민항기 운항 재개가 확정됐다고 밝혔다.
해당 민항기는 6일 오전 두바이를 출발해 오후 7시30분쯤 인천공항에 착륙했다. 강 실장은 “아부다비에서 출발하는 여객기 역시 7일부터 운항이 재개될 것으로 예상한다”며 “대한항공 전세기도 추가로 투입할 것”이라고 설명했다.
민항기 운항 재개는 강 실장이 칼리파 알 무바라크 아부다비 행정청장에게 한국 국민의 안전한 귀국을 지원해 달라고 요청하면서 급물살을 탔다. 이후 양국 외교부 장관의 추가 협의가 진행됐고, 중동 체류 국민 일부가 한국 땅을 밟을 수 있었다. 강 실장은 지난 24~26일 UAE에서 대통령 전략경제협력 특사로 칼둔 청장과 방산 협력을 논의하며 긴밀한 관계를 형성했다.
강 실장은 “현재 14개 중동 국가에 우리 국민 1만8000명이 머무르고 있고 이 중 4900여명이 단기 체류자”라며 “단기 체류자 중 3500명이 항공편 취소로 UAE 와 카타르에 머무르며 귀국을 기다리는 상황”이라고 말했다. 그러면서 “최대한 조속한 시일 내에 우리 국민을 모두 모셔올 수 있도록 UAE 측과 협의를 계속하겠다”고 약속했다. 국가정보원 정예 정보요원들도 중동 체류 국민 보호를 위해 중동 4~5개국에 속속 투입되고 있는 것으로 알려졌다.
정부는 UAE로부터 총 600만 배럴 이상의 원유도 긴급 도입키로 했다. 한국 도입 원유의 70%가 통과하는 호르무즈 해협이 봉쇄됨에 따라 우선 호르무즈 해협을 통과하지 않아도 되는 UAE 내 대체 항만을 통해 UAE 국영 석유회사로부터 원유 400만 배럴을 받기로 했다. 국내에 UAE 측과 공동 비축 중인 원유 중 200만 배럴도 한국이 원할 때 언제든 제공 받을 수 있도록 조치했다. 강 실장은 “한국의 하루 소비량의 두 배 넘는 원유가 긴급 도입되며 유가 안정화에 이바지할 것”이라고 강조했다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
