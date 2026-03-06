7년 간 6.2조 가격 담합… 전분당 4개사 제재 절차
국내 시장 점유율의 90% 달해 최대
1.2조 과징금 부과 가능성
공정거래위원회는 7년 넘게 가격을 ‘짬짜미’했다는 의혹을 받는 전분당 제조·판매사 4곳에 대해 제재 절차에 들어갔다.
공정위는 최근 전분당 담합 사건에 관한 심사보고서를 대상, 사조CPK, 삼양사, CJ제일제당 등 4개사에 발송하고, 같은 날 전원회의에 제출해 심의 절차가 개시됐다고 6일 밝혔다. 공정위는 업체들이 2018년 5월부터 지난해 10월까지 약 7년6개월 동안 전분당 판매 가격을 반복적·조직적으로 담합했다고 의심하고 있다. 전분당은 옥수수를 분쇄해 만든 전분(분말 형태)과 전분을 분해해 얻은 당류(물엿, 포도당 등)를 뜻한다.
공정위는 지난해 10월부터 이달 초까지 142일간 조사한 결과 이들이 중대한 위법 행위를 저질렀다고 판단했다. 심사보고서에는 가격 재결정 명령을 포함한 시정조치와 과징금 부과, 관련자 고발 의견 등이 담긴 것으로 전해졌다. 4개사는 국내 전분당 B2B(기업 간 거래) 판매시장에서 약 90%의 점유율을 차지한다. 전분당은 대부분 B2B 경로로 판매되며 담합 행위로 영향을 받은 관련 품목 매출액은 총 6조2000여억원에 이르는 것으로 추산됐다. 향후 공정위는 심의를 거쳐 매출액의 최대 20%(1조2000여억원)까지 과징금을 부과할 수 있다.
앞서 업체들은 심사보고서 발송을 앞두고 지난달 말 잇따라 제품 가격을 인하했다. 유성욱 공정위 조사관리관은 “심의일 이전에 (업체들이) 가격을 3∼5% 인하했다는 보도가 나왔지만 공정위 심의 과정에서 적정한 가격 인하 폭인지에 대해 다시 심사할 것”이라고 말했다.
박성영 기자 psy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사