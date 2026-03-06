美, 주한미군 패트리엇 중동전 차출
군산기지 등서 오산기지로 집결
대형수송기 등장 전개 준비 마쳐
미군이 국내에 배치된 주한미군 미사일 요격 자산인 패트리엇을 중동으로 차출할 준비를 마쳤다. 다른 미군기지에 배치된 패트리엇 포대를 경기 평택 오산기지로 이동시킨 것으로 알려졌다. 대형 수송기도 오산기지에 기착해 필요하면 즉각 중동으로 순환 배치할 수 있는 여건이 갖춰졌다.
6일 복수의 정부 관계자에 따르면 오산기지에서 기존에 배치된 패트리엇 포대 외 전북 군산기지 등 다른 미군기지에 있던 패트리엇 포대가 식별됐다. 패트리엇은 사드(고고도 미사일 방어체계)와 함께 북한 탄도미사일을 막아내는 핵심 자산이다.
미군 수송기 C-17과 C-5도 오산기지에 기착했다(사진). C-17은 77t의 화물을 싣고 7600여㎞를 비행할 수 있는 대형 수송기다. 이런 정황을 두고 미군이 주한미군 패트리엇의 중동 투입 준비를 마친 것 아니냐는 해석이 나왔다. 국방부는 이날 브리핑에서 “우리 정부가 주한미군 전력 운용에 대해 언급하는 것은 적절치 않다”고 말했다. 주한미군은 작전 보안을 이유로 이동 배경을 밝히지 않았다.
현재 중동 국가들은 이란의 공격을 막기 위해 패트리엇 방공 체계를 운용 중이다. 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁이 발발한 뒤 요격 미사일 수요가 급증하며 주한미군 패트리엇의 중동 차출 가능성이 거론돼 왔다. 주한미군 패트리엇은 순환 배치를 염두에 둔 운용 체계를 갖고 있다. 미군은 지난해 6월 이란 핵시설을 공습할 때도 주한미군 패트리엇 2개 포대를 중동에 순환 배치했다가 10월에 한국에 복귀시켰다.
미국이 아직 우리 정부에 물자·장비 등 공식 지원을 요청하지는 않았다. 주한미군 패트리엇 포대를 중동에 투입하면 국내 방공망에 공백이 생기는 만큼 우리 군 당국과 조율이 이뤄져야 한다. 조현 외교부 장관은 이날 국회에 나와 “미국의 군사·비군사 지원 요청은 없었다”고 밝혔다.
송태화 기자 alvin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사