이란 교민·대사관 직원 등 귀국… “대한민국 국민임에 감사”

“눈에 보이는 곳서 폭탄 터져 충격”

사우디 주재원 10여명도 돌아와

정부, 이란 전역에 여행금지 발령

미국·이란 전쟁의 여파로 발이 묶였던 주이란 한국대사관 직원인 김나현씨가 5일 인천국제공항 제1터미널을 통해 귀국하면서 취재진의 질문에 답하고 있다. 대사관 직원들은 지난 3일 이란의 수도 테헤란을 떠나 투르크메니스탄, 튀르키예를 거쳐 20시간여 만에 고국 땅을 밟았다. 인천공항=권현구 기자

“대한민국 국민임에 감사한다.”



주이란 한국대사관에서 근무하던 김나현(35)씨는 5일 귀국과 함께 안도의 한숨을 내쉬었다. 김씨처럼 대사관에서 일하던 직원들을 비롯해 이란에 머물던 한국인들은 이날 오후 인천국제공항을 통해 귀국했다. 이들은 미국·이스라엘과 이란 간에 벌어진 전면전을 피해 지난 3일 이란의 수도 테헤란을 떠나 투르크메니스탄 국경을 넘었다. 김씨는 “종일 버스만 탔다. 하루에 화장실 가는 시간 10분씩 2번만 내렸다”고 말했다.



투르크메니스탄으로 대피한 김씨 일행은 다시 대사관이 임차한 전세버스를 타고 수도 아시가바트 공항으로 이동해 튀르키예 이스탄불을 경유한 뒤 겨우 고국 땅을 밟을 수 있었다. 김씨는 “(이란의) 정세가 좋지 않아 어느 순간 이런 일이 터질 거라 예상했지만 막상 일어나니까 당황스럽고, 정신적으로도 충격이 있었다”며 “눈에 보이는 곳에서 폭탄이 터졌다”고 말했다.



사우디아라비아에서 대기업 주재원 등으로 근무하던 10여명도 같은 비행기로 귀국했다. 사우디 주재원인 박은규(56)씨는 “사우디 수도 리야드에서도 미국 대사관을 향한 드론 공격이 생기면서 비행기가 결항됐는데 이튿날 비행편이 연결돼서 그나마 다행”이라고 말했다.



두바이 여행을 갔던 한국인들도 타이베이 등을 거쳐 이날 귀국했다. 아내와 함께 여행길에 나섰던 김재성(69)씨는 공항에서 기자들과 만나 “아부다비 박물관을 갔는데 인근에 폭탄이 떨어져 나올 수가 없었다”고 밝혔다. 그는 “호텔 주변에도 드론이 떨어져 ‘퍽퍽’ 터지는 소리가 들렸다”며 “윙 거리는 소리나 앰뷸런스(구급차) 소리가 들리면 혹시 폭탄 소리인가 싶어 밤잠을 설쳤다”고 덧붙였다. 두바이에서 귀국한 한국인들은 “외교부에서 따로 문자가 안 와 현지 관광객들끼리 오픈 채팅방을 열어 서로 상황을 공유했다”고 전했다.



정부는 이날 이란 전역에 대해 여행금지(여행경보 4단계)를 발령했다. 당초 미국의 공습 이후 이란 전역에는 여행경보 3단계인 출국권고가 발령됐지만, 상황이 심각해지자 이를 상향 조정했다. 이에 따라 예외적 여권 사용 허가를 받지 않고 이란에 방문·체류하는 경우 여권법 관련 규정에 따라 처벌받을 수 있다.



이찬희 김다연 기자 becoming@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ “대한민국 국민임에 감사한다.”주이란 한국대사관에서 근무하던 김나현(35)씨는 5일 귀국과 함께 안도의 한숨을 내쉬었다. 김씨처럼 대사관에서 일하던 직원들을 비롯해 이란에 머물던 한국인들은 이날 오후 인천국제공항을 통해 귀국했다. 이들은 미국·이스라엘과 이란 간에 벌어진 전면전을 피해 지난 3일 이란의 수도 테헤란을 떠나 투르크메니스탄 국경을 넘었다. 김씨는 “종일 버스만 탔다. 하루에 화장실 가는 시간 10분씩 2번만 내렸다”고 말했다.투르크메니스탄으로 대피한 김씨 일행은 다시 대사관이 임차한 전세버스를 타고 수도 아시가바트 공항으로 이동해 튀르키예 이스탄불을 경유한 뒤 겨우 고국 땅을 밟을 수 있었다. 김씨는 “(이란의) 정세가 좋지 않아 어느 순간 이런 일이 터질 거라 예상했지만 막상 일어나니까 당황스럽고, 정신적으로도 충격이 있었다”며 “눈에 보이는 곳에서 폭탄이 터졌다”고 말했다.사우디아라비아에서 대기업 주재원 등으로 근무하던 10여명도 같은 비행기로 귀국했다. 사우디 주재원인 박은규(56)씨는 “사우디 수도 리야드에서도 미국 대사관을 향한 드론 공격이 생기면서 비행기가 결항됐는데 이튿날 비행편이 연결돼서 그나마 다행”이라고 말했다.두바이 여행을 갔던 한국인들도 타이베이 등을 거쳐 이날 귀국했다. 아내와 함께 여행길에 나섰던 김재성(69)씨는 공항에서 기자들과 만나 “아부다비 박물관을 갔는데 인근에 폭탄이 떨어져 나올 수가 없었다”고 밝혔다. 그는 “호텔 주변에도 드론이 떨어져 ‘퍽퍽’ 터지는 소리가 들렸다”며 “윙 거리는 소리나 앰뷸런스(구급차) 소리가 들리면 혹시 폭탄 소리인가 싶어 밤잠을 설쳤다”고 덧붙였다. 두바이에서 귀국한 한국인들은 “외교부에서 따로 문자가 안 와 현지 관광객들끼리 오픈 채팅방을 열어 서로 상황을 공유했다”고 전했다.정부는 이날 이란 전역에 대해 여행금지(여행경보 4단계)를 발령했다. 당초 미국의 공습 이후 이란 전역에는 여행경보 3단계인 출국권고가 발령됐지만, 상황이 심각해지자 이를 상향 조정했다. 이에 따라 예외적 여권 사용 허가를 받지 않고 이란에 방문·체류하는 경우 여권법 관련 규정에 따라 처벌받을 수 있다.이찬희 김다연 기자 becoming@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지