시사 전체기사

[포토] “소방차 진로 막는 차는 강제 처분”

입력:2026-03-05 22:27
공유하기
글자 크기 조정

서울 서대문소방서 관계자들이 지난 4일 서대문구 홍제동 주택가에서 소방차 긴급출동 시 길을 가로막는 차량을 강제 처분하는 훈련을 하고 있다.

권현구 기자

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
배현진, ‘징계 효력정지’ 결정에 “장동혁 지도부 반성하라”
문보경 만루포, 위트컴 멀티포…한국 17년 만에 WBC 1차전 승리
“쿠르드족 투입”… 지상전 확대 기로
“기름값 갑자기 급등… 이익만 보겠다는 것” 李, 최고가격제 지시
“호르무즈에 한국 사흘치 석유 실은 유조선 7척 갇혀”
금융위기 오는 거 아냐? 지금 미국은 ‘사모대출’ 때문에 살얼음판
尹, 부정선거 토론 전한길에 “국민 일깨운 성공적 토론”
유승민 경기지사 전략공천 대두…안철수, 서울시장 권유에 “15일까지 숙고”
국민일보 신문구독