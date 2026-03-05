사랑의열매 고액 기부자 600명 개인정보 유출
정치·연예인 등 실명·주민번호 노출
유출 자료 11개월간 온라인에 게시
사회복지공동모금회 사랑의열매에서 2000만원 이상 고액 기부자 600여명의 실명과 주민등록번호가 유출되는 사고가 발생했다. 유출 자료는 11개월간 온라인에 무방비로 공개돼 있었으며, 다수 정치인과 기업인, 연예인의 정보가 포함된 것으로 알려졌다.
5일 모금회에 따르면 고액 기부자 600여명의 실명과 주민등록번호를 가리지 않은 ‘2024년도 결산 자료’가 지난해 4월부터 전날까지 모금회 홈페이지에 게재돼 있었다. 모금회는 매년 기부 내역이 담긴 결산 자료를 공개하는데, 개인정보를 비식별화 처리하지 않은 자료가 담당자의 실수로 잘못 올라간 것으로 전해졌다. 모금회에서 기부자 명단이 유출된 것은 처음이다.
모금회는 전날 저녁 유출 사실을 인지하고 신속 대응팀을 꾸려 조치에 나섰다. 모금회 관계자는 “정보가 유출된 본인에게 안내 사과문을 발송하고, 유출된 사실에 대한 유선 안내를 진행할 예정”이라고 말했다.
개인정보보호법 시행령에 따르면 개인정보처리자가 개인정보 유출 사실을 인지하면 72시간 내 개인정보보호위원회와 한국인터넷진흥원(KISA) 등 기관에 신고해야 한다. 모금회는 6일 담당 기관에 유출 사실을 신고할 방침이다. 일각에선 명의도용이나 보이스피싱 등 2차 피해 발생을 우려하고 있다.
김영선 기자 ys8584@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사