[단독] 국민연금 해외투자가 환율 끌어올린다?… “장기적으론 원화 강세 유발”
한은, 25년치 데이터 분석 첫 결과
20년 이상 관점선 해외 자산 축적
대외자산 커져 위험 프리미엄↓
국민연금이 20년 이상 장기 해외투자를 할 경우 원화 가치가 상승할 가능성이 있다는 한국은행의 연구 결과가 나왔다. 한은이 약 25년 치 환율 데이터를 일일이 분석해 내놓은 결론이다. 국민연금 해외투자가 환율 상승 요인으로 작용한다는 기존 인식과 달리, 장기적으로는 다른 흐름이 나타날 수 있다는 분석이다. 국내에서 공공부문 해외투자를 원화 강세와 연결해 해석한 연구는 이번이 처음이다.
5일 국민일보가 입수한 한은의 ‘공공과 민간 부문 자본 유출이 환율 결정에 미치는 영향’ 보고서에 따르면 공공부문(외환보유액+국민연금 해외투자) 해외자금이 국내총생산(GDP) 대비 1단위 늘어날 때 환율이 원화 강세 방향으로 움직이는 계수는 +2.37로 집계됐다. 계수는 특정 요인이 환율을 어느 방향으로 얼마나 움직이는지를 보여주는 통계적 지표다.
국민연금 해외투자 증가 계수만 따로 보면 수치는 +2.88로, 공공부문 평균(+2.37)보다 높은 수준이다. 환율에 미치는 영향이 외환보유액 증가(+2.31)보다 국민연금 해외투자 확대에서 더 크게 나타난 것으로 해석된다.
일반적으로 국민연금이 해외투자를 늘리면 환율이 오른다는 인식이 시장에 널리 퍼져 있다. 해외 자산을 사들이려면 원화를 달러로 바꾸는 과정이 필요하다. 외환시장에서 달러 수요가 늘어나 단기적으로 환율에 영향을 주게 된다. 이창용 한은 총재도 지난 1월 홍콩에서 열린 골드만삭스 행사에서 지난해 말 급등했던 원·달러 환율의 배경 중 하나로 국민연금의 해외투자 확대를 언급한 바 있다.
최근 환율 상승 국면에서 정부가 국민연금의 해외투자 규모 조정에 나선 것도 이런 시장 인식과 무관하지 않다. 국민연금 기금운용위원회는 올해 해외주식 투자 비중을 기존 38.9%에서 37.2%로 1.7% 포인트 낮추기로 했다. 시장에선 이 조치로 해외 투자 확대 규모가 약 180억달러(약 27조원) 줄어들고, 그만큼 외환시장 달러 수요도 감소할 것으로 보고 있다.
다만 한은 연구 결과를 보면 환율을 단기적인 외환 수급만으로 설명하기엔 한계가 있다. 해외 자산을 매입하는 시점에는 환율 상승 압력이 나타날 수 있지만, 20년 이상 장기적 관점에서 보면 국민연금의 해외투자는 국민이 낸 보험료라는 저축이 ‘해외 자산’으로 축적되는 것에 가깝다. 이 과정에서 한국의 대외자산 규모는 커지게 된다. 외환시장에서 요구되는 위험 프리미엄도 낮아진다. 이런 흐름이 원화 강세 압력으로 이어질 수 있다는 설명이다.
반면 개인이나 금융회사의 해외투자는 환율과 일정한 방향성을 보이지 않는 것으로 나타났다. 한은 관계자는 “서학개미로 불리는 개인 투자자의 해외투자는 투자 시점과 규모가 분산돼 있다”며 “환율보다 글로벌 증시 흐름이나 개별 종목 수익률 기대에 더 큰 영향을 받는 만큼 환율과의 장기적 관계는 뚜렷하게 나타나지 않았다”고 설명했다.
이번 연구는 윤영진 한양대 교수와 최아진 한은 부연구위원이 공동으로 수행했다. 연구진은 2001년부터 지난해 6월까지 약 25년간 월별 환율과 금리, 물가, 경상수지 등 거시경제 지표, 자본 흐름 데이터를 활용해 분석했다. 자본 유출에서는 공공부문과 민간부문으로 구분해 비교했다. 그 결과 두 주체를 구분하지 않고 분석했을 때보다 모형의 설명력이 약 1.7배 높아졌다. 분석 결과의 신뢰도를 그만큼 높인, 믿을 만한 연구라는 의미다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사