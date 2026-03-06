전쟁이 밥상 물가를 덮친다… 이번엔 기름값 불안
러·우 전쟁 땐 석유·곡물류 급등
원자재 수입국이라 정책도 제한적
전쟁은 세계 각국 물가로 직결되곤 한다. 글로벌 경제가 구축되면서 외국에서 벌어지는 전쟁이 밥상 물가로 이어지는 일은 흔하다. 4년 전 러시아·우크라이나 전쟁 시작 당시엔 석유류와 곡물류 가격 급등이 세계 물가에 악영향을 줬다. 국내 소비자물가는 24년 만에 최고 수준을 기록했을 정도다.
미국과 이스라엘이 이란과 벌이는 전쟁에서는 ‘유가’가 가장 큰 불안 요인이다. 전쟁이 에너지와 원자재 공급망을 흔들고, 국제 원자재 가격이 연쇄적으로 오르면 각국 물가에 부담을 줄 수밖에 없다. 이번 중동 사태에선 에너지 가격을 중심으로 국내 물가 불안을 자극하고 있다. 기름값 상승은 전방위적인 물가 압박으로 연결된다. 대기업과 중소기업뿐 아니라 자영업자의 운영 부담으로 이어지기 때문이다. 비용 부담은 제품 가격 상승의 요인이 된다. 중동의 포화가 한국 삽겹살집 메뉴판을 바꾸고, 장바구니를 가볍게 만드는 상황이 빚어질 수 있다.
러·우 전쟁 발발 전인 2022년 연간 소비자물가 상승률 변화를 보면 전쟁의 영향이 확연히 확인된다. 5일 관계부처에 따르면 정부는 러·우 전쟁 발발 전인 2022년 연간 소비자물가 상승률 전망치를 2.2%로 제시했다. 하지만 전쟁 여파로 그해 실제 연간 소비자물가 상승률은 5.1%를 기록했다. 이는 1998년 외환위기(7.5%) 이후 최고치다. 그해 7월에는 물가 상승률이 6.3%까지 치솟기도 했다. 당시엔 식품물가가 급격히 끌어올려졌다. 러시아와 우크라이나가 전 세계 밀 수출의 약 30%, 해바라기씨유의 75~80%를 차지하고 있어서다. 흑해 연안 곡창지대에서 밀과 해바라기씨유 생산이 막히니 밀가루와 식용유 가격이 급등하면서 국내 식품·외식 물가 상승으로 연결됐다.
정부는 그러나 당장 물가상승률 목표치인 2.1%를 바꿀 상황은 아닌 것으로 보고 있다. 2022년과 같은 수준으로 급등할 가능성은 크지 않다는 관측에서다. 정부 관계자는 “2022년 물가 급등은 에너지 가격 불안뿐 아니라 당시 풍부했던 유동성 영향도 컸다”며 “현재는 기준금리가 낮지 않고 비축유도 안정적인 상황이어서 급등 가능성은 크지 않다”고 말했다.
문제는 정부가 물가 상승이나 경기 둔화에 대응할 정책 여력이 제한적이라는 점이다. 에너지 수입국이라는 구조적 한계는 정책만으로 극복할 수 있는 일이 아니기 때문이다. 국내 경제 배경 또한 간단치 않은 상황이다. 김정식 연세대 경제학부 명예교수는 “부동산시장 과열을 고려하면 기준금리를 쉽게 올리기 어려울 것”이라며 “비축유 방출 등 미시적 조치에 의존할 수밖에 없는 만큼 중동 사태가 장기화할 경우 물가 상승 압력은 커질 수 있다”고 말했다.
세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr
