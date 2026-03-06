‘낀세대’는 우울하고 아프다?… 40대 남성 삶의 질 ‘경고등’

자살률 29.1명 13년 만에 최고

40대 남성의 경우 8.1명 급증

“부모부양·사회 책임·경쟁 압박 탓”

한국의 자살률이 13년 만에 가장 높은 수준을 기록했다. 눈에 띄는 점은 40대의 변화다. 자살률이 크게 늘었고 비만율이 높아졌다. 반면 사회단체 참여는 감소하는 현상을 보였다. 경제 활동 중심 세대인 40대의 부정적 변화는 이들의 삶의 질 전반에 경고 신호가 켜진 것으로도 볼 수 있다. ‘낀 세대’로서의 부담이 반영된 측면이 있다는 분석이 나온다.



국가데이터연구원이 5일 발표한 ‘국민 삶의 질 2025’ 보고서에 따르면 2024년 자살자 수는 1만4872명으로 집계됐다. 인구 10만명 당 자살 사망자 수를 나타내는 자살률은 29.1명으로 전년보다 1.8명 증가했다. 2011년 31.7명 이후 13년 만에 최고치다. 자살률은 2009~2011년에 31명대로 정점을 찍은 뒤 감소세를 보이다가 최근 다시 상승 흐름을 보이고 있다.





40대 남성의 증가세가 두드러졌다. 40대 남성 자살률은 2023년 43.0명에서 2024년 51.1명으로 8.1명 늘었다. 성·연령별 통틀어 가장 큰 증가 폭이다. 전체적으로도 남성 자살률은 같은 기간 38.3명에서 41.8명으로 상승했다. 여성은 16.5명에서 16.6명으로 거의 변동이 없었다.



신체 건강 역시 40대가 크게 나빠졌다. 체질량지수(BMI) 25 이상을 뜻하는 비만율은 40대에서 44.1%로 전년 대비 6.4% 포인트 상승해 증가 폭이 가장 컸다. 남성 비만율은 48.8%로 전년보다 3.2% 포인트 증가했다. 반대로 여성은 26.2%로 전년(27.8%)보다 오히려 1.6% 포인트 감소했다.



삶에 대한 주관적인 만족도를 묻는 지표에서도 40대 홀로 0.2점 감소했다. 사회적 관계 지표도 마찬가지의 흐름을 보였다. 정당, 노동조합, 동호회 등에서 활동하는 사회단체 참여율은 40대가 52.6%로 전년보다 8.9% 포인트 떨어져 전 연령대 중 가장 큰 감소 폭을 기록했다. 전체 남성의 사회단체 참여율도 6.3% 포인트 줄었다. 최바울 국가데이터연구원 정책통계연구실장은 “40대 남성의 건강과 사회 참여 지표가 유독 나빠졌다”며 “경제활동의 중심 세대였던 중년 남성층이 삶의 질 측면에서 관심이 필요한 상황이 된 것으로 보인다”고 말했다.



전문가들은 이 현상의 원인을 ‘낀 세대’로 불리는 40대, 특히 남성의 사회적·경제적 압박에서 찾는다. 백종우 경희대병원 정신건강의학과 교수는 “40대 남성은 부모 세대를 부양해야 하는 동시에 아래 세대로부터는 변화를 요구받는다”며 “직장에서의 경쟁은 치열해지는데 여기에 사회적 기대까지 더해져 부담이 커진 것으로 보인다”고 말했다.



세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.kr



