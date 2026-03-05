시사 전체기사

[포토] 알록달록 그물 싣고…

입력:2026-03-05 18:24
경칩인 5일 어민들이 인천 중구 북성포구에서 손질한 그물을 배에 싣고 있다. 북성포구는 파시로 유명하다. 바다에 나갔던 어선이 한꺼번에 돌아와 잡은 수산물을 배 위에서 곧바로 판매한다.

연합뉴스

