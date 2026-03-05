트럼프, 지상전 부담에 쿠르드족 손 빌려 대리전 노리나

미군 사상 등 정치적 부담 줄여

트럼프 1기 때 IS 퇴치작전 동원

‘美, 이용만 하고 버렸다’ 비판도

3일(현지시간) 이라크 북부 쿠르드 자치지역 아르빌 동쪽 코예 마을에서 이란쿠르드민주당(KDPI) 소속 ‘페시메르가’ 대원이 공습으로 피해를 입은 KDPI의 아자디 캠프를 살펴보고 있다. AFP연합뉴스

미국 도널드 트럼프 행정부가 대(對)이란 공격 과정에서 소수민족인 쿠르드족과 접촉한 것은 미 육군이나 해병대를 직접 파병하지 않고 ‘대리 지상전’을 치르겠다는 복안으로 분석된다. 이란 정권에 대한 반감이 크고 전투 경험도 풍부한 쿠르드 민병대를 지원하면 이란 내부의 혼란을 극대화하면서 전쟁 장기화나 미군 사상자 증가에 따른 정치적 부담을 줄일 수 있기 때문이다. 이란 내 쿠르드 민병대가 지난달 28일 시작된 이번 전쟁의 변수로 떠올랐다.



이스라엘 언론 예루살렘포스트는 4일(현지시간) “쿠르드족 세력은 최근 이란 서부에서 지상전에 참여하기 위해 준비해 왔다”며 “이는 이란군을 압박해 전력을 분산시킬 목적이며 주요 도시의 반정부 시위대에 대한 탄압도 약화할 수 있다”고 전했다. 예루살렘포스트의 쿠르드족 소식통은 “(미국과 이스라엘의) 강력한 군사적 압박이 이란에 가해지고 있다는 점을 고려할 때 지금이 중대한 기회”라고 말했다.



인구 9200만명의 다민족 국가인 이란에서 쿠르드족은 800만~1000만명으로, 비중의 10%가량을 차지하는 소수민족이다. 대부분은 서북부 산악지대에 거주하고 있다. 이란 서북부와 국경이 닿는 튀르키예와 이라크, 시리아 등에도 쿠르드족이 고르게 분포돼 있다. 인구 총합은 3000만~4500만명으로 추정되지만 독립국가를 세우지는 못했다. 이런 쿠르드족을 놓고 ‘세계 최대 규모의 소수민족’이라는 평가도 나온다.



이란 내 쿠르드족의 분리독립 시도는 20세기부터 100년 넘게 진행됐지만 본격적인 움직임은 1979년 이슬람혁명 직후부터 나타났다. 왕정을 폐지하고 이슬람 시아파 성직자 중심의 신정체제를 출범시킨 당시 이란에서 쿠르드족은 자치권을 주장했지만 거부당하자 무장 반란을 일으켰다. 이후 이란 혁명수비대와 오랜 교전을 벌였지만 결국 분리독립에는 실패했다. 2010년대 들어서도 쿠르드 민병대는 혁명수비대와 산발적인 교전을 벌이고 있다.





중동 일대의 쿠르드족은 이슬람 무장단체 이슬람국가(IS)와의 오랜 교전으로 전투 경험을 쌓아 왔다. 미국은 이미 트럼프 대통령 집권 1기 때 IS를 소탕하는 과정에서 쿠르드족과 협력한 바 있다. 당시 미군은 시리아 내 쿠르드족 민병대인 시리아민주군(SDF)과 함께 IS 퇴치 작전을 공동으로 전개했다. 하지만 트럼프 대통령은 2019년 10월 SDF가 장악한 시리아 동북부 지역에서 돌연 미군 철수를 발표했고, 이에 시리아 내 쿠르드족은 무방비 상태에 놓여 큰 피해를 입었다. 당시 트럼프 대통령은 쿠르드족을 이용만 하고 버렸다는 비판을 받았다.



이런 악연에도 쿠르드족이 트럼프 행정부와 접촉한 것은 이슬람혁명 이후 신정체제의 최대 위기를 맞은 이란으로부터 분리독립할 수 있는 희망이 고조됐기 때문으로 관측된다. 예루살렘포스트는 소식통을 인용해 “쿠르드 민병대는 미국과 이스라엘에 정보 공유와 군사적 지원, 대원들의 이란 내 작전 수행을 위한 조건 형성 등을 기대하고 있다”고 전했다.



트럼프 대통령의 경우 자신의 핵심 지지층인 ‘마가’(MAGA·미국을 다시 위대하게) 진영이 대이란 공격을 비판하고 나선 상황에서 쿠르드 민병대를 지상전에 동원하면 오는 11월 중간선거 등에 대한 부담을 줄일 수 있다.



다만 쿠르드 민병대가 이란 정부군이나 혁명수비대를 위협할 정도의 전차나 중화기를 보유하지 않아 이들의 전력만으로는 정권 전복이 불가능하다는 반론도 제기된다. 쿠르드족은 이슬람혁명 직후에도 혁명수비대의 포격과 전투기 공습에 맞설 전력을 갖추지 못한 상태로 무장 반란을 일으켰다가 제압당했다. 쿠르드족 내부에선 대이란 지상전 개입을 부인하는 입장도 나왔다. 이라크 쿠르디스탄 자치구 총리실 부비서실장은 엑스에 “국경을 넘은 이라크 쿠르드족은 단 한 명도 없다”고 말했다.



워싱턴=임성수 특파원, 김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr



