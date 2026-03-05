“쿠르드족 투입”… 지상전 확대 기로

외신 보도… 美·이란 전쟁 분수령



“수천명 국경 넘는 군사작전 준비 중”

이란, 이라크 쿠르드 본부에 미사일

트럼프, 하메네이 차남 ‘참수’ 거론

미국 국방부가 4일(현지시간) 엑스(옛 트위터)에 공개한 사진에서 이란 해군 호위함 IRIS데나함이 전날 인도양에서 미군 잠수함의 어뢰 공격을 받고 침몰하고 있다. 피격 순간 큰 물기둥이 치솟았고(왼쪽 위), 데나함은 선수가 수직으로 들린 채 침몰했다(왼쪽 아래). 오른쪽은 이란 남부 코나라크 해군기지에서 피격된 함정이 전복된 모습. 미 국방부 엑스 캡처, AFP연합뉴스

미국과 이스라엘이 이란의 하늘과 바다에서 공세를 이어가는 가운데 이라크 쿠르드족의 지상전 투입이 임박했다는 보도가 잇따르고 있다. 지상군 투입을 꺼리는 미국을 대신할 것이란 분석이 나오는 가운데 현실화할 경우 공습 위주로 진행되던 이번 전쟁의 양상 역시 크게 달라질 것으로 보인다.



폭스뉴스, 타임오브이스라엘 등은 4일(현지시간) 쿠르드족 전사들이 이라크 국경 인근에서 지상작전을 개시했다고 보도했다. 폭스뉴스는 미국 관계자를 인용해 수천명의 쿠르족이 지상전에 착수했다고 전했다. 폭스뉴스에 따르면 쿠르드족 전투원 중 상당수는 이라크에 여러 해 거주한 이란 쿠르드족이다.



AP통신도 이라크 북부에 근거지를 둔 이란 쿠르드계 반정부 단체들이 이란 국경을 넘는 군사 작전을 준비 중이며, 미국이 이들을 지원해 줄 것을 요청했다고 보도했다. 이라크 북부 반자치 쿠르드 지역에 본부를 둔 쿠르디스탄자유당(PAK)의 칼릴 나디리는 이날 일부 병력이 술라이마니야주의 이란 국경 인근으로 이동해 대기 중이라고 밝혔다.



캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 쿠르드족 투입 관련 질문에 도널드 트럼프 대통령이 쿠르드족 지도자들과 통화한 사실은 확인하면서도 이란 체제 전복을 위해 무장세력을 지원하는 것은 아니라고 선을 그었다. 이와 관련해 뉴욕타임스(NYT)는 트럼프 대통령이 이번 주 이라크에 주둔 중인 이란계 쿠르드족 전투원들이 이란으로 이동할 수 있도록 허용해 달라고 이라크 쿠르드족 지도자 마수드 바르자니와 바펠 탈라바니에게 요청했다고 보도했다.



이란 내에서도 쿠르드족 참전 사실은 일단 부인했다. 이란 반관영 매체 타스님통신은 “사실이 아니다”고 했고, 이라크 쿠르디스탄 자치구 총리실도 “국경을 넘은 이라크 쿠르드족은 단 한 명도 없다”고 밝혔다. 하지만 이슬람혁명수비대가 이날 쿠르드족 투입 보도 이후 이라크 쿠르디스탄에 있는 쿠르드 본부를 미사일 3발로 공격했다고 밝혀 쿠르드족 투입에 대비하는 모양새다.



쿠르드족 무장세력이 이란 내부에서 전투를 시작하면 양측의 공습 위주로 진행되던 그간 전쟁 양상이 지상전으로까지 확대된다. 이란의 주변 공격 범위도 넓어지고 있다. 북대서양조약기구(NATO·나토) 방공망은 이날 이란에서 발사돼 터키 영공으로 향하던 탄도미사일을 격추했다. 미군은 해당 미사일이 터키의 인지를르크 미군기지를 겨냥한 것으로 보고 있다. 이란은 지난달 28일 이후 중동 국가의 미군기지 등에 대한 반격에 나섰지만 나토 가입국인 튀르키예에 대해선 군사행동을 하지 않았다.



트럼프는 이날 이란 지도부를 향한 추가 ‘참수작전’도 거론했다. 그는 이날 백악관에서 열린 에너지 관련 회의에서 “지도자가 되고 싶어 하는 것처럼 보이는 모든 사람은 결국 죽음을 맞는다”고 말했다. 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이 사망 후 후계자로 차남 모즈타바 하메네이가 유력하게 거론되는 상황에서 나온 경고다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



