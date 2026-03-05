영공 장악한 美, 바다까지 노려… 이란 숨통 조인다

80여년 만에 어뢰 발사 개시

“이란 군함 20척 이상 격침했다”

美국방 “수일 내 영공 완전 장악”

이란 반격 강도는 현저히 줄어

지난 3일(현지시간) 이란 남부 호르모간주 미나브에서 열린 여자 초등학생 합동 장례식에서 조문객들이 무덤 주변에 모여 있다. 미나브의 한 여자 초등학교는 지난달 28일 미국·이스라엘 공습 직후 피격돼 175명의 학생 등이 사망한 것으로 알려졌다. UPI연합뉴스

미국이 이스라엘과 함께 연일 이란을 공습하며 중동 영공에서 장악력을 높여가는 가운데 공해상인 인도양에선 잠수함 어뢰로 호위함을 격침해 이란의 해상 전력도 궤멸 상태로 몰아가고 있다.



피트 헤그세스 미국 국방장관은 4일(현지시간) 펜타곤(국방부 청사) 브리핑에서 “미국이 도널드 트럼프 대통령의 지휘하에 단호하고 파괴적인 승리를 거두고 있다”며 “그들(이란)은 끝났다. 그들도 이를 알고 있을 것이며, 아니라고 해도 곧 알게 될 것”이라고 말했다. 이어 이스라엘군을 강한 파괴력을 가진 강군으로 치켜세우며 “세계 최강의 두(미국·이스라엘) 공군은 이란 영공을 완전히 장악할 것이다. 수일 안에 끝날 것”이라고 자신했다. 드론·미사일을 지속적으로 발사하는 이란의 저강도 반격을 수일 안에 완전히 제압하겠다는 것이다.



댄 케인 합참의장도 “이란의 탄도미사일 발사 횟수는 개전 당일보다 86%, 지난 24시간 동안 23% 감소했다”며 “드론 발사는 개전 초기보다 73%나 줄었다”고 설명했다.



미 국방부는 스리랑카 근해에서 전날 이란 해군 호위함 IRIS데나함을 미군 잠수함 어뢰로 타격한 순간을 담은 영상과 사진도 이날 엑스에 공개했다. 피격 순간 거대한 물기둥이 치솟았고, 파괴된 데나함은 선두가 수직으로 들렸다. 국방부는 잠수함 주력 화기인 ‘마크-48’ 중어뢰를 사용했다고 설명했다. 케인 의장은 “지금까지 20척 이상의 이란 함정을 격침했다”고 밝혔다.



미국이 제2차 세계대전 종전 이후 80여년 만에 처음 잠수함 어뢰로 적함을 격침할 만큼 대담한 공격에 나선 것은 중동의 제공·제해권을 모두 장악해 이란의 숨통을 조이겠다는 의도로 보인다. 뉴욕타임스는 “미군 잠수함이 적함에 마지막으로 어뢰를 발사한 것은 1945년 8월 14일”이라며 “당시 미군 토스크 잠수함이 일본군 750t급 호위함 ‘CD-13’에 어뢰를 발사해 승조원 28명과 함께 격침했다”고 전했다.



2차대전 종전 이후 미군 잠수함이 순항미사일로 지상을 공격한 경우는 있지만 어뢰로 해상 목표물을 타격한 사례는 이란 군함 격침 전까지 없었다. 세계적으로도 영국 해군 핵추진 잠수함이 1982년 5월 포클랜드 전쟁에서 아르헨티나 해군 순양함을 어뢰 2발로 침몰시킨 사례 이후 처음이라고 파이낸셜타임스(FT)는 짚었다. 그러면서 “2010년 한국에서 천안함의 어뢰 폭침 사건이 있었지만 북한은 부인했다”고 부연했다.



김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr



