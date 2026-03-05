특검 ‘준비 부족’으로 결심공판 연기… 재판부 “이런 일 처음… 신경 안 쓰나”
‘삼부토건 도피 조력’ 증거목록 빠뜨려
삼부토건 주가조작 의혹 핵심 인물인 이기훈 전 부회장을 도피시킨 혐의로 재판에 넘겨진 코스닥 상장사 회장 이모씨의 결심공판이 김건희 특검의 준비 부족으로 연기되는 일이 발생했다. 재판부는 법정에서 “이 사건은 전혀 신경을 안 쓰신 모양”이라며 “이런 경우는 처음 본다”고 특검을 질책했다.
서울중앙지법 형사22부(재판장 조형우)는 5일 범인도피 등 혐의로 재판에 넘겨진 이씨와 공범 6명의 공판기일을 진행했다. 재판부는 이날 결심공판을 진행하고 심리를 마무리지으려 했으나 특검 측이 증거목록을 준비해 오지 않으면서 차질이 빚어졌다.
특검 측이 “죄송하지만 저희가 증거목록을 준비하지 못했다”고 말하자 재판부는 “이 사건은 전혀 신경을 안 쓰신 모양이다. 뭡니까 이게”라고 질타했다. 특검 측은 “죄송하다”고 사과했지만, 재판부는 “아무리 급작스럽게 인사가 있다고 해도 이런 부분도 공유가 안 되는 것이냐. 지난번에 피고인들 증거조사 하기로 하고 날짜를 잡았는데, 준비도 안 했다는 것이냐”라고 거듭 질책했다.
결심공판이 미뤄지자 이씨 측도 반발했다. 이씨 측 변호인은 “피고인들은 오늘 결심인 줄 알고 왔다”고 항의했고, 재판장도 “이런 경우는 처음 본다”고 말했다.
결국 재판부는 오는 13일 추가 기일을 지정해 증거조사 및 결심 절차를 진행하겠다고 밝혔다. 재판장은 특검을 향해 “그날도 준비 안 해오면 그냥 증거조사를 하고 종결하겠다”고 경고했다.
이씨 등은 삼부토건 주가조작 핵심 인물인 이 전 부회장이 지난해 7월 구속전 피의자심문을 앞두고 도주했을 당시 이동 차량과 통신 수단을 제공하는 등 도피를 도운 혐의로 기소됐다.
성윤수 기자 tigris@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사