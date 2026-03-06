미사일·드론에 쏠리는 반도체… 글로벌 IT시장 ‘경고등’
수급 불안에 IT성장률 10%→9% 후퇴
PC·스마트폰 시장 부정적 영향 우려
미국·이스라엘과 이란 간 전쟁으로 국제 정세가 급격히 불안정해지면서 글로벌 IT 시장 전반에도 경고등이 켜졌다. 전쟁 장기화 시 다수의 반도체가 들어가는 미사일과 드론 등의 수요가 급증하고, 그 여파로 가뜩이나 부족한 글로벌 반도체 수급에도 문제가 발생할 수 있기 때문이다. PC와 스마트폰 등 주요 IT 기기 시장에도 부정적인 영향이 있을 수 있다는 우려가 제기된다.
5일 업계에 따르면 시장조사업체 IDC는 ‘중동 전쟁이 해당 지역과 글로벌 IT 지출에 미치는 영향’ 보고서를 통해 미국·이란 충돌 여파로 전 세계 IT 성장률이 기존 전망 10%에서 9%로 후퇴할 것으로 내다봤다. IDC는 ‘메모리 공급 악화’와 ‘에너지 가격 상승’ 등을 이런 전망의 이유로 들었다. 특히 군사용 드론과 인공지능(AI) 기반 무기체계에 들어가는 반도체 수요 중가 가능성을 주요 변수로 꼽았다. 이 보고서는 이번 전쟁이 3개월 안에 끝난다는 전제 하에 작성됐다.
방위산업은 반도체 시장의 주요 수요처 중 하나로, 통상 정밀 유도 미사일 1기에 반도체 칩이 많게는 수백개까지 들어간다고 한다. 고성능 미사일일수록 그 수는 늘어난다. 정창욱 광운대 미사일우주안보전략센터 교수는 “미사일은 목표물 탐지부터 제어, 폭발 명령에 이르기까지 전 과정에서 반도체를 필요로 한다”고 설명했다. 이란군이 두바이 국제공항 등을 공격하는 데 활용한 드론에도 최소 수십개의 반도체가 들어가는 것으로 알려졌다. 신종우 한국국방안보포럼 선임분석관은 “미사일과 드론도 결국 큰 차원에서 반도체가 들어가는 전자제품”이라며 “AI 기능을 탑재하면 고성능 연산을 담당하는 반도체 수요도 증가할 것”이라고 말했다.
이런 흐름은 수치로도 확인된다. 시장조사업체 글로벌마켓인사이트에 따르면 글로벌 군용 반도체 시장은 2023년 250억 달러(약 34조원)에서 2032년 550억 달러(약 74조원)로 확대될 전망이다.
IDC는 보고서에서 군사 분야의 메모리 수요가 늘어나면 PC·스마트폰 시장 메모리 수급이 더욱 불안정해질 수 있다고 예측했다. 여기에 이란 군 당국의 호르무즈 해협 봉쇄 여파로 국제 에너지 가격 상승세가 이어질 경우 반도체 생산 비용 증가와 물류 차질까지 겹쳐 IT 시장 전반에 부담이 될 수 있다고 지적했다.
다만 중동 전쟁이 당장 반도체 수급에 큰 영향을 미치지 않을 것이라는 반론도 나온다. 업계 관계자는 “미사일이나 드론에 반도체가 들어가긴 하지만 전체 반도체 시장에서 무기 분야의 비중이 높지 않기 때문에 전체 수급에 미치는 영향은 크지 않을 것”이라고 말했다.
이런 상황에서 보고서는 이번 전쟁으로 데이터센터의 안정성과 분산 구축 필요성이 커지면서 중동 국가들이 향후 디지털 인프라 투자를 늘릴 것으로 봤다. 중장기적으로는 AI 데이터센터와 클라우드 인프라 구축 수요가 늘어나면서 글로벌 IT 기업의 중동 시장 진출 기회도 커질 수 있는 셈이다.
차민주 박선영 기자 lali@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사