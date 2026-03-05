시사 전체기사

“기름값 갑자기 급등… 이익만 보겠다는 것” 李, 최고가격제 지시

입력:2026-03-05 18:58
수정:2026-03-05 19:00
공유하기
글자 크기 조정

“제도가 없으면 제도 만들라” 주문
사법 3법 등 의결… 이란 여행금지령

사진=청와대통신사진기자단

이재명 대통령은 이란 공습 여파로 인한 휘발유·경유 가격 급등세에 대해 “객관적으로 심각한 차질이 벌어진 것도 아닌데 갑자기 폭등했다”며 최고가격제 시행을 지시했다. 아울러 주유소 ‘바가지요금’에 대해 영업정지·과태료 등을 부과할 수 있도록 제도 마련을 지시했다.

이 대통령은 5일 청와대에서 주재한 임시 국무회의에서 “(국제 정세가) 국내 가격에 영향을 미치는 상황이라 가격이 조정되는 건 이해할 수 있는데, 오를 것이라 예상된다고 갑자기 소비가격 자체가 폭등하는 건 국가적 어려움을 이용해 자기 이익만 보겠다는 태도”라며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “아무리 ‘돈이 마귀’라고 하지만 너무 심한 것 같다”며 “최고가격 지정을 전에는 잘 안 했던 것 같은데 ‘옛날에 했냐 안 했냐’는 중요한 게 아니고 미래지향적으로는 할 일은 해야 한다”고 강조했다. 그러면서 최고가격제에 대해 “일률적으로, 전국적으로 지정하기 어렵다면 지역별 및 유류 종류별로 적용하는 등 현실적 방법을 찾아 신속히 지정하도록 하라”고 지시했다.

석유류 최고가격제는 1970년대 오일쇼크, 1990년대 걸프전 등 에너지 수급 위기에 운용됐지만 1997년 유가 자유화 조치 이후 사문화됐다. 정부는 이 대통령 지시에 국내 주유소 판매가격 등을 살펴본 뒤 최고액 지정 여부·대상을 결정할 방침이다. 6일부터 한국석유관리원, 경찰청, 지방정부 등과 함께 월 2000회 이상 특별기획검사도 실시한다.

이 대통령은 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 주유소 담합 조사도 진행하겠다고 보고하자 “시간이 오래 걸린다”며 영업정지·과태료·과징금 등 신속한 행정처분이 필요하다고 말했다. 제재 근거가 현행법상 없다는 보고에는 “(바가지를) 당연한 거로 생각하고 넘어갔는데 그럴 일이 아니다. 제도가 없으면 제도를 만들라”고 주문했다.

이 대통령은 “자본시장 불안을 차단하기 위해 마련된 100조원 규모의 시장 안정 프로그램을 신속 집행하라. 다만 억지로 (정부가) 주식을 사거나 그래선 안 된다”고 말했다. 중동 교민 비상철수 상황엔 “군용기·전세기·육로교통 등 가능한 모든 수단을 총동원하라”고 강조했다. 외교부는 이날 이란에 대해 여행경보 4단계(여행금지)를 발령했다.

국무회의에선 법왜곡죄와 재판소원제, 대법관 증원 등을 담은 ‘사법 3법’과 3차 상법 개정안, 전남광주통합특별시 설치 특별법, 국민투표법 개정안 등 7개 법률안이 의결·공포됐다.

이동환 최예슬 기자, 세종=양민철 기자 huan@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“쿠르드족 투입”… 지상전 확대 기로
영공 장악한 美, 바다까지 노려… 이란 숨통 조인다
단전·단수 위기 내몰린 사회주택 청년들
유승민 경기지사 전략공천 대두…지도부, 안철수에 서울시장 권유
법원, 배현진 ‘당원권 1년 정지’ 효력 정지 가처분 인용
李대통령 “100조 금융 안정조치 신속집행…유류값폭등 제재논의”
[단독] 이창용, 고환율에 “우리가 두려워할 건 두려움 그 자체” 인용
원자재 수입 많고 수출 비중 높은 탓에… 위기마다 ‘원화’ 휘청
국민일보 신문구독