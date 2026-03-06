“전쟁 비즈니스 NO” 외치던 구글도 결국 정부 손 잡았다

인공지능(AI) 기술 오용에 반대하며 미 국방부(전쟁부)에 비협조적인 태도를 보였던 앤트로픽이 위기에 직면했다. 4일(현지시간) 외신에 따르면 세계 최대 방산업체인 록히드 마틴은 앤트로픽의 AI 모델 '클로드' 사용 중단을 시사했다. 방산 분야 투자사인 J2벤처스가 투자한 스타트업 10개사 역시 클로드 사용을 중단하고 다른 서비스로 갈아타기 위한 절차를 밟고 있다.
앤트로픽의 모델이 정부뿐 아니라 방산업계 전반에서 배제된다면 막대한 손실이 불가피하다. 다만 앤트로픽이 정부와의 협력 관계를 완전히 청산할 가능성은 크지 않다는 관측이 우세하다. 과거에도 빅테크와 정부 간 갈등은 반복돼 왔지만 결과적으로 협력이 유지되는 경우가 많았다. 구글은 미 국방부의 군사용 AI 구축 사업 ‘메이븐 프로젝트’ 참여 사실이 알려지자 직원들의 집단 반발로 재계약을 중단했지만 이후 3년 만에 국방부와 다시 손을 잡았다. 아마존 역시 내부 반발에도 불구하고 미 안보기관을 대상으로 클라우드 사업을 꾸준히 확대해 온 전례가 있다.
AI 기업 내부에서 윤리적 고민이 있더라도 정부와 기업의 협력은 구조적으로 강화될 수밖에 없다는 전망이 나오는 이유다. AI 기술 경쟁이 세계적으로 치열한 데다 국가 안보 핵심자산으로 떠오르면서다. 김현익 카이스트 안보과학기술원장은 5일 “AI 기업 내부의 윤리적 고민은 깊어지겠지만, 장기적으로 빅테크와 정부의 협력 관계는 공고해질 가능성이 크다”고 내다봤다.
되살아난 ‘메이븐 프로젝트’
구글은 2018년 미 국방부의 메이븐 프로젝트 참여를 둘러싸고 격렬한 내부 갈등을 겪었다. 이 프로젝트의 핵심은 AI를 활용해 드론이 촬영한 방대한 영상 데이터를 자동으로 분석하고 표적을 식별하는 것이었다. 구글 직원들은 전쟁 비즈니스를 해선 안 된다며 반발했고, 개발자 10여명이 회사를 떠나는 상황도 벌어졌다. 구글은 결국 “전쟁 비즈니스에는 참여하지 않겠다”며 사업에서 철수했다.
하지만 그로부터 3년 뒤 구글은 국방부와 협력을 재개했다. 2021년 말 미 국방부가 진행한 90억 달러(한화 약 12조원) 규모의 대규모 클라우드 사업 ‘합동 전투원 클라우드 역량(JWCC)’ 사업자 입찰에 참여했다. 구글은 내부 노동조합의 반발에도 불구하고 이듬해 아마존, 마이크로소프트 등과 함께 최종 사업자로 선정됐다. 국가 안보에 기여할 의무가 있다는 것이 명분이었다.
아마존 역시 2021년 체결한 이스라엘 군사 지원 시스템인 ‘프로젝트 님부스’에 반대하는 내부 시위가 거셌지만 올해 1월 미 공군과 5억8100만 달러(약 8500억원) 규모의 클라우드 단독 수의계약을 체결하며 국방 비즈니스 강행 의지를 굳혔다. 김 원장은 “기업 내부 직원과 경영진의 의사결정은 구분해서 볼 필요가 있다”고 말했다.
최근에는 빅테크 기업들이 과거와 달리 특별한 내부 진통 없이 정부와의 군사 협력에 나서는 분위기도 감지된다. 오픈AI는 앤트로픽 퇴출 직후 빈자리를 꿰차기 위해 국방부와 계약을 맺었고, 2024년 서비스 약관에서 ‘군사 및 전쟁’ 활용 금지 조항을 삭제했다. 팔란티어는 일찌감치 국방부에 전용 플랫폼을 제공하며 군 협력을 핵심 사업모델로 안착시켰다.
격화하는 AI 군비 경쟁
미 정부와 빅테크 기업 간 협력이 확대되는 주요 배경에는 미국과 중국 간 기술 경쟁이 있다. 지난해 중국의 ‘딥시크 쇼크’를 계기로 미 빅테크 기업들 사이에서는 중국의 AI 기술 굴기에 대한 경계와 함께 기술 주도권 상실에 대한 위기감이 커졌다.
차정미 국회미래연구원 연구위원은 “이번 이란 공습 사태에서 드러난 AI 전쟁 기술은 중국 입장에서는 충격이자 일종의 교과서였을 것”이라며 “중국은 관련 시스템을 더욱 발전시키기 위해 투자와 개발 속도를 크게 높일 가능성이 있다”고 말했다.
AI가 국가 안보의 핵심 기술로 부상하면서 기업의 윤리적 선언보다 국익이 우선시되는 분위기도 감지되고 있다. 김 원장은 “중국을 필두로 AI 기술경쟁이 심화하는 상황에서 미 빅테크 기업들이 윤리적 이유만으로 군사 협력을 거부하기는 쉽지 않다”며 “안보 경쟁이 강화될수록 정부와 기업 간 협력 관계도 더욱 확대될 것”이라고 내다봤다.
AI 산업이 민간에 크게 의존하고 있는 구조도 정부와 기업의 밀착을 강화하는 요인으로 꼽힌다. 주광섭 세종연구소 객원연구위원은 “AI 분야에서는 민간 기업의 연구개발 투자 규모가 정부보다 훨씬 크다”며 “정부가 독자적으로 군사 AI를 구축하기 어려운 만큼 민간 기술 기업과 협력하는 형태가 될 수밖에 없다”고 설명했다.
결국에는 미 정부와 AI 기업의 군사적 결속이 전 세계 AI 군비 경쟁이 심화하는 결과로 이어질 것이라는 전망이 나온다. 차 연구위원은 “구글과 아마존 같은 AI 빅테크 기업뿐 아니라 안두릴 같은 방산 테크 기업까지 상당수 기업이 미 국방부와 거액의 계약을 맺고 있다”며 “AI 기반 전쟁이 본격화되면서 관련 투자는 더욱 확대되고 군비 경쟁 속도도 빨라질 것”이라고 분석했다.
테크이슈팀=심희정 양한주 김혜지 기자 simcity@kmib.co.kr
