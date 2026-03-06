상업 AI 끌어들인 중동전쟁… 속도전 나서는 中
美 AI 모델, 실제 전투서 위력 입증
中은 아직 美와 격차… 민간 적극 활용
미국 정부가 이란과의 전쟁 등에 상업용 인공지능(AI)을 적극 활용하면서 중국의 긴장감이 덩달아 고조되는 분위기다. 국익을 명분으로 민간 기업들의 기술도 얼마든지 끌어다 쓸 수 있다는 점을 보여주고 있기 때문이다. 실전에서 확보한 데이터로 향후 미국의 AI 기반 군사 시스템이 더욱 빠르게 진화할 수 있다는 점도 공포로 다가올 수 있다. 다급해진 중국 당국이 활용 가능한 AI 기술을 곧바로 동원하는 ‘속도전’에 나선 정황들도 보인다.
홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 지난 3일(현지시간) 복수의 전문가들을 인용해 중국 내부에 감도는 긴장감을 보도했다. 미국이 베네수엘라의 마두로 대통령 체포, 이란의 하메네이 최고지도자 제거 등 AI를 활용한 군사 작전에 연이어 성공하면서 ‘기술 확보’ 중요성이 다시 부각되고 있다는 것이다. 중국 사이버보안 기업 웹레이의 윌리엄 웨이 부사장은 “미국의 AI 군사화는 업계 전체에 경고 신호를 보내고 있다”며 “이는 중국 역시 기술 자립을 서둘러야 한다는 점을 보여준다”고 말했다. 베이징에 있는 공공정책 컨설팅 업체 안바운드의 애널리스트 천리도 “미국 AI 모델은 실제 전투에서 그 위력을 입증했다”며 “중국도 관련 기술 개발에 더 서두를 것”이라고 전망했다.
특히 중국 정부는 앤트로픽, 오픈AI 등 AI 기업을 미국 국가 안보 체계와 깊숙이 통합된 핵심 주체로 보고 있다고 한다. 데이터 전략가로 소개된 사이키란 칸난은 “중국 당국은 미국의 첨단 AI 기업과 미국 국방 체계가 깊이 연결된 것으로 간주한다”며 “이 때문에 중국이 관련 기술의 독자 개발에 더욱 신경을 쓰고 있다”고 설명했다.
중국도 AI 무기화에 손을 놓고 있는 것은 아니다. 지난해 9월 베이징 톈안먼 광장에서 열린 전승절 80주년 열병식에는 다양한 종류의 AI 기반 드론과 무인 장비 등이 공개된 바 있다. 하지만 시시각각 변하는 전장 상황을 파악하고, 작전 계획까지 수립해 주는 미국의 수준과 비교하면 차이가 있다는 평가가 우세하다.
‘신속한 실험 주기’로 격차를 좁히려는 움직임도 포착됐다. 미국 조지타운 대학 연구팀이 중국 인민해방군의 최근 3년 간 조달 요청 문서 수천 건을 분석해 발간한 보고서에 따르면, 중국은 혁신적인 기술로 돌파구를 찾기보다 현재 나와있는 기술을 군사 분야에 적극 활용하려는 경향을 보였다. 연구팀은 “우리가 검토한 많은 실험 문서들은 짧은 개발 기간과 다양한 응용 분야, 신속하고 저렴한 구조 등의 특징을 보였다”고 분석했다.
박선영 기자 pomme@kmib.co.kr
