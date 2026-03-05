시사 전체기사

국힘, 유승민 경기지사 전략공천 재부상

입력:2026-03-05 18:41
당 지도부 서울시장 출마 타진에
안철수 “15일까지 숙고” 의사표시

유승민 전 미래통합당 의원과 안철수 국민의힘 의원이 2018년 2월 경기도 고양 킨텍스에서 열린 바른미래당 출범식에서 대화를 나누고 있다. 뉴시스

6·3 지방선거를 앞두고 수도권 출마 후보군 확보에 어려움을 겪고 있는 국민의힘에 유승민 전 미래통합당 의원 경기지사 전략공천 카드가 재부상하고 있다. 안철수 의원을 상대로는 지도부가 서울시장 출마를 타진하고 있는 것으로 파악됐다. 안 의원은 오는 15일까지 숙고해보겠다는 의사를 표한 것으로 알려졌다.

지도부와 가까운 한 인사는 5일 국민일보에 “유 전 의원을 전략공천해야 한다는 의견을 계속 전하고 있다”며 “답 없는 경기지사 선거에서 유일하게 승부를 걸어볼 수 있는 카드”라고 말했다. 출마에 선을 그은 유 전 의원을 지도부가 몸을 낮추고 설득에 나서야 한다는 것이다.

지도부는 안 의원을 상대론 여러 경로로 서울시장 출마를 권유하고 있는 것으로 전해졌다. 한 지도부 인사는 “안 의원이 오는 15일 ‘2026 서울마라톤’에 출전하는데 대회 날까지 고민해보겠다는 의사인 것으로 안다”고 말했다. 지도부 내부에선 중도보수 성향인 안 의원이 지도부에 잇달아 불만을 드러낸 오세훈 서울시장의 대항마로 적임자라는 기류도 감지된다.

국민의힘 최고위원회는 당규에 따라 ‘당내 경선 피선거권’이 정지된 오 시장과 유정복 인천시장 등에 대한 징계 처분을 정지하기로 결정했다. 당규는 뇌물이나 불법 정치자금 수수 등 부정부패 범죄로 기소될 경우 경선 참여를 금지한다. 다만 ‘정치탄압 등 이유가 있다고 인정될 경우’ 당대표가 윤리위원회 의결을 거쳐 징계 처분을 취소 또는 정지할 수 있다. 오 시장은 ‘명태균 여론조사비 대납’ 의혹, 유 시장은 공직선거법 위반 혐의로 각각 기소된 상태다. 최보윤 수석대변인은 “두 사람 모두 이번 지선 경선에 참여할 자격이 부여된다”고 말했다.

이형민 박준상 최수진 기자 gilels@kmib.co.kr

