서울대 첫 창업반, 합숙하며 유니콘 꿈꾼다
1년짜리 다학제 수업 정규 개설
23명 선발, 최대 1600만원 지원
‘AI 아기통역사’ 등 아이템 공유
“中학생 연구 수준에 위기의식”
“아기 울음소리와 움직임을 분석해 초보 부모에게 도움이 되는 인공지능(AI)을 개발하려고 합니다.”
서울대 건설환경도시공학부에 재학 중인 24학번 서준빈씨는 지난 4일 서울대 공과대학의 ‘다학제 창의적 제품개발’ 프로그램에서 ‘AI 아기 통역사’를 소개했다. 보이지 않는 파동을 분석해 구조물의 안전을 예측하는 전공 지식을 바탕으로 아기 울음소리에서 숨겨진 패턴을 찾을 수 있다면 부모와 아기의 원활한 소통을 도울 수 있겠다는 생각에서 시작된 구상이었다. 서씨는 “전공 분야와 AI를 결합해 일상에 어떤 도움을 줄 수 있을까 고민했다. 이 기술이 현실화하면 초보 부모도 아기가 무엇 때문에 불편해하는지 바로 알 수 있을 것”이라고 말했다.
서울대 공대가 개교 이래 처음으로 창업반을 학교 정규 교육 과정에 만들었다. 서씨를 비롯해 이 프로그램에 선정된 학생 23명은 이날 개강식을 갖고 각자 준비 중인 창업 아이템을 공유했다. 3대 1의 경쟁률을 뚫은 이들은 각자 연간 최대 1600만원을 지원받는다.
수강생들은 전용 ‘셰어하우스’에 입주할 기회도 얻는다. 학습과 생활을 연계해 낮에는 창업 공간으로, 저녁에는 학생들이 자유롭게 모여 토론하는 공간으로 활용하도록 하겠다는 취지로 마련된 곳이다. 셰어하우스에 입주한 기계공학부 강채은(22)씨는 “공용 공간에서 밤을 새우면서 창업 아이디어를 공유하고, 서로 돕는 시간을 갖고 싶다”고 말했다. 강씨는 로보틱스 분야에 흥미를 갖고 ‘피부 인바디’ 모델 개발을 준비하고 있다.
이미 창업에 도전한 학생들도 있었다. “여러 번 창업했다가 말아 먹은 경험이 있다”며 본인을 소개한 기계공학부 소속 21학번 최유찬씨는 “AI 발전으로 세상이 삭막해질 것 같은데 홀로 사는 노인들에게 행복을 줄 수 있는, 실제 강아지처럼 뛰어다니는 아주 가벼운 로봇을 만들고 있다”고 말했다.
서울대 공대가 창업반을 만든 건 급격한 기술 변화 속에서 뒤처질 수 있다는 위기감이 반영된 결과다. 항공우주공학과 21학번 이석준씨는 “최근 공학 관련 국제대회에 출전했는데 중국 학생들이 1, 2위를 했고 1등 팀이 만들어낸 아이템이 전자기적 시스템을 이용한 위성 도킹 장치였다”며 “학부생이 그런 연구·개발을 했다는 데 위기의식을 느꼈다”고 말했다.
이 수업은 ‘서울대 1호 교수 창업가’인 박희재 교수와 이윤석 교수가 담당한다. 김영오 공과대학장은 인사말에서 “이 학생들은 유니콘 기업의 창업가가 될 것”이라고 자신했다.
