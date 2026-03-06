中 ‘109세 혁명원로’ 쑹핑 사망… 후진타오 발탁한 주인공
중국 정치계의 원로 쑹핑(宋平·사진)이 사망했다. 중국 관영 신화통신은 쑹핑 전 정치국 상무위원이 4일 오후 3시 36분 베이징에서 병환으로 별세했다 보도했다. 향년 109세.
통신은 “중국 공산당의 뛰어난 당원이자 충성을 다한 투사이며 탁월한 프롤레타리아 혁명가인 동시에 정치가”라고 평가했다. 1917년 산둥성에서 태어난 그는 19세에 혁명 활동을 시작했고 이듬해 공산당에 입당했다. 항일 전쟁 발발 후 혁명의 성지인 옌안에서 중앙당 간부로 일했으며 중화인민공화국 수립 후 간쑤성 제1서기를 지냈다.
이때 후진타오를 간쑤성 건설위원회 부주임으로 발탁하면서 인연을 맺었다. 후진타오는 덩샤오핑의 신임을 얻어 국가 지도자로 육성됐으며 2003년 국가주석이 됐다. 당시 중국 언론은 “중국 정치계 최고의 인재 발굴가”라고 평가했다.
1989년부터 1992년까지 중국 공산당 중앙정치국 상무위원을, 1990년부터 1998년까지 중국가족계획협회 회장을 역임한 그는 100세를 넘긴 고령에도 공개 활동을 이어왔다. 2021년 중국 공산당 창당 100주년 기념식 당시 베이징 톈안먼 망루에 올랐고 2022년에는 제20차 중국 공산당 전국인민대표대회(전인대) 개·폐막식에 참석했다. 지난달 시진핑 국가주석이 춘제(春節·중국의 설) 인사를 전한 원로 명단에도 이름을 올렸다.
