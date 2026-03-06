빌 게이츠가 설립한 테라파워… 美 최초 ‘상업용 SMR’ 건설 승인
2대 주주 SK이노·한수원 협력 기대
SK이노베이션과 한국수력원자력(한수원)이 투자한 미국 소형모듈원전(SMR) 기업 테라파워가 미국 당국으로부터 처음으로 상업용 첨단 원자력발전소 건설 승인을 받았다. 이는 테라파워가 보유한 SMR 기술이 안전성과 기술적 완성도를 공식 인정 받았다는 의미로, 상업화 및 글로벌 사업 확대에도 탄력이 붙을 전망이다.
SK이노베이션은 5일 테라파워가 미국 원자력규제위원회(NRC)에서 상업용 SMR 플랜트 건설을 승인받았다고 밝혔다. NRC가 신규 상업용 원전 건설을 허가한 것은 10년 만이다. 특히 미국에서 SMR 건설 승인이 난 것은 처음이다.
테라파워는 마이크로소프트 창업자인 빌 게이츠가 2008년 설립한 차세대 SMR 선두 기업이다. 주력 기술인 소듐냉각고속로(SFR)는 액체 나트륨을 냉각재로 활용해 기존 원전 대비 발전 효율과 안전성을 대폭 높인 것이 특징이다. 액체 나트륨은 끓는점이 880도에 달해 더 많은 열을 흡수할 수 있고, 사용 후 핵연료 발생량은 기존 대비 10% 수준이라 친환경성과 경제성을 동시에 갖췄다는 평가를 받는다.
테라파워의 SMR 기술은 에너지저장장치(ESS)를 활용해 전력 수요에 따라 발전량을 조절하는 ‘부하 추종 운전’이 가능하다. 변동성이 큰 재생에너지의 한계를 보완할 수 있다. 테라파워는 이달 내 미국 와이오밍주에서 플랜트 착공을 시작해 2030년 실증로 가동을 목표로 개발을 추진할 예정이다.
앞서 SK㈜와 SK이노베이션은 2022년 8월 테라파워에 공동으로 2억5000만 달러(약 3600억원)를 투자하며 2대 주주가 됐다. 2023년 SK이노베이션과 한수원, 테라파워가 차세대 SMR 개발 및 사업화를 위한 업무협약을 체결한 데 이어, 지난 1월 한수원이 SK이노베이션 보유 테라파워 지분 일부를 인수하며 SMR ‘3각 동맹’을 구축했다. 최태원 SK그룹 회장은 지난해 8월 테라파워 이사회 의장을 맡고 있는 게이츠 창업자와 서울에서 만나 에너지 사업 분야 협력 방안을 논의한 바 있다.
SK는 인공지능(AI)과 데이터센터 등 막대한 에너지가 필요한 첨단산업 분야에서 SMR 등을 활용한 안정적인 에너지 솔루션 공급망을 확보한다는 전략이다. 최 회장은 지난달 미국 워싱턴DC에서 열린 행사에서 AI산업의 성패를 가를 핵심 변수로 에너지 확보를 언급하며 SMR 같은 ‘새로운 에너지 소스’가 필요하다고 강조했다. 당시 그는 “SK는 AI 데이터센터와 발전소를 함께 짓는 새로운 솔루션을 준비하고 있다”고 말했다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
