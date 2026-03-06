삼성, 中 TCL 상대 분쟁 승소… 독일서 “QLED 허위” 판결
TV 1위 부상 TCL, 마케팅에 제동
삼성전자가 중국 가전업체 TCL 독일법인을 상대로 제기한 퀀텀닷디스플레이(QLED) TV 허위 광고 관련 분쟁에서 승소했다.
독일 법원은 TCL이 퀀텀닷 기술을 제대로 적용하지 않은 제품을 QLED TV로 홍보한 것은 소비자 착오를 유발한다고 판단, 즉시 광고를 중단할 것을 명령했다. 지난해 12월 TV 월간 출하량에서 삼성전자를 제치고 1위에 오르는 등 세계 TV 시장에서 한국 기업들을 위협하고 있는 TCL이 이번 판결로 유럽 시장 전략에 제동이 걸렸다는 평가가 나온다.
5일 업계에 따르면 독일 뮌헨 제1지방법원은 TCL이 ‘QLED 870’ 시리즈 등 일부 제품을 QLED TV로 광고한 건 부정경쟁방지법 위반에 해당한다면서 해당 광고를 중지하라고 판결했다. 이에 따라 TCL 독일법인은 소송 대상이 된 모델을 포함해 동일한 기술이 들어간 제품들을 QLED TV인 것처럼 광고를 하거나 판매할 수 없다. 삼성전자는 앞서 지난해 4월 QLED TV 허위 광고 중지를 요구하는 소송을 제기했다.
재판부는 QLED TV를 구매하는 소비자는 퀀텀닷 기술을 통해 기존 LED TV보다 우수한 색 재현력과 화질을 기대하는데, TCL이 제품에 사용한 퀀텀닷 확산판은 색 재현력을 향상하는 데 기여하지 못한다고 지적했다. 국제전기기술위원회(IEC)는 청색광 백라이트와 패널 사이에 퀀텀닷 필름을 적용해 색 재현력을 높인 구조를 QLED TV로 규정한다. 반면 TCL 독일법인은 “극미량의 퀀텀닷을 확산판에 적용했다”며 자사 제품을 QLED TV로 선전해왔다.
삼성전자가 이번 판결을 통해 TCL과의 기술·마케팅 경쟁에서 우위를 점하게 됐다는 게 업계의 대체적인 시각이다. 아울러 한국 공정거래위원회가 진행하고 있는 관련 조사는 물론 북미 지역에서 진행 중인 중국 TV 제조사 대상 ‘QLED 허위 광고 집단소송’에도 적지 않은 영향을 끼칠 것으로 보인다. TCL은 미국 캘리포니아와 뉴욕 등에서 QLED 허위 광고 관련 집단소송에 휘말려 있다. 또 다른 중국 TV 제조사 하이센스를 상대로도 뉴욕·일리노이 등에서 유사한 소송이 진행 중이다.
손재호 기자
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사