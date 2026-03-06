“색다른 거친 분위기”… 온통 레드·금속 파이프 인테리어
무신사 아울렛 오픈 현장 가보니
개장 전부터 대기인원 100명 육박
10~30대 취향 반영… 성수동 스타일
롯데몰 한복판에 붉은색으로 꾸며진 매장이 눈길을 끌었다. 금속 파이프 구조를 활용한 인테리어가 일반 쇼핑몰 매장과는 다른 거친 분위기를 풍겼다. 5일 오전 서울 롯데몰 은평점 지하 1층. ‘무신사 아울렛’가 처음 문을 여는 날이었다. 개장 30분 전부터 매장 앞에는 50여명의 방문객이 줄을 섰다. 개장 시간이 가까워지자 대기 인원은 100명에 육박했다. 매장 앞에 줄을 선 방문객들은 어떤 상품을 살지 이야기하며 기대감을 드러냈다.
무신사 아울렛은 무신사 입점 브랜드의 이월 상품을 합리적인 가격에 판매하는 할인 특화 매장이다. 약 200여개 브랜드 상품을 모았으며 일부 상품은 최대 90% 할인된 가격에 판매된다. 3월 한 달간 1만9900원~4만9900원 사이 특가 상품을 선보이는 ‘스페셜 프라이스 존’도 운영한다.
친구와 함께 방문한 김모(29)씨는 “평소 무신사를 자주 이용하는데 오프라인 아울렛은 처음이고 할인율이 높아 기대된다”고 말했다. 또 다른 방문객 이모(33)씨는 “온라인으로 주문하려던 이월 상품이 있었는데 배송이 늦어 고민했었다”며 “매장에서 바로 발견해 이득을 본 기분”이라고 전했다.
전용 면적 약 476평(1573㎡) 규모의 공간은 10대부터 30대까지 취향을 반영한 성수동 스타일의 인더스트리얼 콘셉트로 꾸며졌다. 바닥과 벽면은 레드 색상으로 통일했고 옷걸이는 공사 현장에서 볼 법한 금속 파이프와 너트를 활용했다. 가격 대신 해시태그가 인쇄된 태그를 촬영하면 무신사 앱에서 정가와 할인 가격을 확인할 수 있다.
매장 내부는 단순히 저가 상품을 나열하는 기존 아울렛 방식에서 벗어나 인기 브랜드를 선별해 구성한 전문관 형태로 운영된다. 무신사 영, 걸즈, 뷰티 등을 포함해 총 11개 구역으로 나뉘었으며 이 가운데 ‘무신사 영’이 전체 면적의 약 30%, ‘무신사 걸즈’가 20%를 차지해 주요 고객층인 10~30대를 겨냥했다.
주목할 만한 특징은 ‘부티크 존’과 ‘유즈드 존’이다. 두 공간 모두 무신사가 오프라인에서 처음 선보이는 구성이다. 부티크 존에는 보테가 베네타, 자크뮈스, 메종 마르지엘라 등 10~30대에게 인기가 높은 명품 브랜드를 모아뒀다. 유즈드 존에서는 검수 과정을 거친 약 70여개 브랜드의 중고 상품을 판매한다. 폴로 랄프 로렌, 노스페이스 등 중고 시장에서 수요가 높은 브랜드 상품으로 구성됐다. 롯데백화점 관계자는 “가격 부담이 컸던 브랜드 제품을 합리적인 가격에 찾을 수 있어 고객들이 보물찾기하듯 상품을 고르는 경험을 할 수 있을 것”이라고 말했다.
롯데몰 은평점은 무신사 아울렛 입점을 계기로 젊은 고객층 유입 확대에 나선다. 박주동 롯데몰 은평점 영업기획팀 팀장은 “무신사 아울렛과 같은 차별화된 콘텐츠를 통해 원거리 고객까지 유입시키고 쇼핑과 여가를 함께 즐길 수 있는 복합 쇼핑 공간으로 발전시켜 나갈 계획”이라고 말했다.
