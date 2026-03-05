국힘, 청와대 앞 사법3법 강행 항의 의총

“사법 3법 통과 이재명 독재 완성”

이번 주 추가 장외투쟁 계획도

장동혁 국민의힘 대표와 송언석 원내대표를 비롯한 의원들이 5일 서울 종로구 청와대 사랑채 앞 분수대에서 열린 현장 의원총회를 마치고 청와대 방향으로 행진하고 있다. 권현구 기자

국민의힘 의원들이 5일 청와대 앞에서 상복 차림으로 의원총회를 열고 사법개혁 3법 강행을 비판했다. 이날 임시국무회의에서 법안이 의결되자 국민의힘은 장외 투쟁도 지속키로 했다.



장동혁 대표는 오전 국무회의 개최 직전 청와대 사랑채 앞 분수대에서 의총을 열고 “사법 3법이 통과된다면 이재명 독재는 완성되는 것”이라며 “이 대통령이 악법을 통과시키는 의사봉을 두드리는 건 대한민국을 무너뜨리는 망치질”이라고 주장했다. 또 이 대통령이 거부권을 행사하지 않는다면 국민이 이 대통령에 대한 거부권을 행사할 것이라고 비판했다. 국민의힘은 의총 뒤 정을호 청와대 신임 정무비서관에게 ‘사법 파괴 3대 악법 철회 요구서’를 전달했다. 장 대표는 국무회의에서 법안이 의결된 이후 국회에서 최고위원회의를 열고 “정권이 사법 위에 군림하는 나라에 법치와 민주주의는 설 자리가 없다. 피해는 온전히 국민에게 돌아갈 것”이라고 비난했다.



국민의힘은 이르면 이번 주 추가 장외 투쟁에도 나설 계획이다. 송언석 원내대표는 “저들의 무도한 헌정 파괴 선동은 이제부터 본격적인 시작”이라며 “악법 철폐 투쟁을 지속 전개하고, 공소 취소 저지 투쟁도 함께 하겠다”고 밝혔다.



다만 당 안팎에선 장외 투쟁의 실효성에 대한 의문도 여전하다. 지난 3일 도보 행진 때 ‘윤어게인’ 지지층이 몰리면서 당의 메시지는 제대로 전달되지도 못한 채 ‘윤어게인 파티’라는 비판만 받은 바 있다. 이준석 개혁신당 대표는 “국민의힘이 장외 투쟁의 배를 띄웠지만 그 배에는 사법부 판단을 정면으로 부정하는 세력을 태웠다”며 우스워졌다고 비판했다.



박준상 최수진 기자 junwith@kmib.co.kr



