美 상원 ‘이란 전쟁 제한 결의안’ 상정 부결
랜드 폴 제외 공화 의원 전원 반대표
미국 내 이란 공격 부정적 여론 확산
도널드 트럼프 미국 대통령이 의회 승인 없이 이란에 대한 군사 작전을 확대하는 것을 제한하는 결의안 상정 절차가 4일(현지시간) 상원에서 부결됐다.
상원은 이날 표결에서 이란 군사 작전을 제한하는 결의안을 본회의에 상정해 심의하는 절차를 53 대 47로 부결시켰다. 해당 결의안은 민주당 상원의원 팀 케인과 공화당 상원의원 랜드 폴이 공동 발의한 것으로 대통령이 의회의 승인 없이 이란에 대한 공격적 군사 행동을 계속하는 것을 제한하는 내용을 담았다.
케인 의원은 “불필요한 영원한 전쟁에 우리를 끌어들여서는 안 된다”며 “그런데도 (트럼프 대통령은) 의회 승인 없이 일방적으로 이란에 대한 공격을 개시했다”고 비판했다. 하지만 폴 의원을 제외한 공화당 의원 전원이 결의안 추진에 반대하면서 부결됐다.
결의안은 부결됐지만 이란 공격에 부정적인 미국인이 그렇지 않은 이들보다 더 많다는 여론조사 결과가 잇따르고 있다. NBC뉴스 여론조사 결과 응답자의 54%는 트럼프 대통령의 이란 대응 방식을 지지하지 않는다고 답했고, 41%는 지지한다고 밝혔다. CNN이 여론조사 업체 SSRS와 지난달 28일부터 지난 1일까지 미국 성인 1004명을 대상으로 실시한 조사에서도 응답자의 약 60%는 이란에 대한 군사 행동에 반대한다고 답했다.
워싱턴=임성수 특파원, 이가현 기자 joylss@kmib.co.kr
