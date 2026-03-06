해운 운임상승 본격화… 산업계 전반 쓰나미 우려
수에즈도 마비땐 연료·인건비 급등
에너지 수출입 비중 큰 기업들 타격
트럼프 ‘선박 호위’ 발언… 효과 의문
미국의 이란 공습이 부른 중동 전쟁으로 해운 운임상승이 본격화되고 있다. 유조선 시장에서 시작된 고공행진이 컨테이너선 시장으로까지 확산될 경우 산업계 전반이 타격을 받을 가능성도 제기된다. 업계에선 도널드 트럼프 미국 대통령이 공언한 호르무즈 해협 ‘선박 호송’을 둘러싼 무용론도 커지는 모습이다.
한국해운협회 관계자는 5일 국민일보와의 통화에서 “6일 발표될 상하이컨테이너운임지수(SCFI)를 예의주시하고 있다”며 “중동 전쟁이 선박 운항에 혼란을 초래하면서 운임에 영향을 미칠 수 있다”고 말했다. SCFI는 전 세계 15개 컨테이너 항로의 운임을 종합한 지표로 매주 금요일 발표된다. 전쟁 직전인 지난달 27일에는 전주보다 81.65 포인트 오른 1333.11 포인트를 기록했다. 운임상승은 기본적으로 해운업계에 호재지만, 유가 상승에 따른 연료비 부담과 보험료 프리미엄을 고려하면 불확실성이 커졌다는 게 업계의 일반적인 평가다.
특히 중동 전쟁의 유탄이 국제 해상 무역의 핵심 길목인 수에즈 운하로까지 번지면 여파는 눈덩이처럼 커질 수 있다. 앞서 친이란 세력인 예멘 후티 반군은 2023년 이스라엘과 하마스 간 가자 전쟁이 발발하자 수에즈 운하로 진입하는 상선들을 공격해 통행이 마비됐었다. 유럽을 오가는 국적 화물선이 수에즈 운하 대신 아프리카 대륙을 둘러 가면 항해 기간이 1∼2주 더 소요된다. 연료비·인건비 등 비용이 그만큼 오른다는 얘기다. 업계 관계자는 “선박과 선원 안전 측면에서도 위험 요소가 가중되고 있다”고 전했다. 다만 호르무즈 해협이 컨테이너선의 주요 항로는 아니기 때문에 운임 영향은 제한적일 것이란 분석도 있다.
국제 해운 운임은 유조선을 기점으로 상승 행렬이 고조됐다. 영국 조선·해운 분석기관 클락슨리서치에 따르면 유조선지수(World Scale·WS)는 이달 3일(현지시간) 기준 465.56 포인트를 기록했다. 전쟁 직전인 지난달 27일 224.72 포인트의 두 배를 웃도는 수치다. WS는 유조선의 단발성 운임을 보여주는 지표다. 철광석·곡물 등을 운반하는 벌크선의 지표인 발틱운임지수(BDI)도 3일 기준 2242포인트로 상승세다. 액화천연가스(LNG) 운반선 운임도 상승세 전환이 목전에 와 있다.
문제는 컨테이너선 운임상승까지 현실화될 경우 에너지 수출입 비중이 높은 기업들이 폭탄급 비용 부담을 짊어질 수 있다는 점이다. 화물 운반을 놓고 장기계약이 아닌 단발성 계약을 맺는 중소기업들에 직격탄이 예상된다.
해운업계에선 트럼프 대통령이 언급한 유조선 호송 효과가 크지 않을 것이란 관측도 나온다. 일정 거리를 떨어져 호위할 수밖에 없는 해상의 특성상 위험을 감내할 선박이 드물 것이라는 예측이다. 업계 다른 관계자는 “미 해군이 지켜준들 정밀 조준해 날아오는 미사일을 무슨 수로 막겠냐”며 “효율성이 떨어진다”고 말했다. 이날 해양수산부에 따르면 호르무즈 해협 내측에는 우리 선박 26척이 멈춰 있다. 이들 선박에는 한국인 144명을 포함해 총 597명의 선원이 타고 있다.
박장군 기자 general@kmib.co.kr
