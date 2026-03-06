필리핀 찾은 HD현대 정기선 “한국 대표 자부심으로…”
참전비 헌화·조선소 현장 점검
“한·필리핀, 우호증진 가교 역할”
정기선(사진) HD현대 회장이 이재명 대통령의 필리핀 국빈 방문에 맞춰 경제사절단 일원으로 현지를 찾아 민간 외교 활동을 벌였다. 조선·방산 분야에서 필리핀 시장을 공략해온 HD현대는 정 회장의 이번 방문이 양국의 우호 관계를 한 단계 끌어올리는 계기가 될 것으로 보고 있다.
정 회장은 지난 4일 필리핀 마닐라 국립 영웅묘지 내 한국전쟁 참전 기념비를 참배하고 헌화했다. 필리핀은 6·25 전쟁 당시 아시아 국가 중 가장 먼저 전투부대를 편성해 총 7420명을 파병한 나라다. 이에 앞서서는 한국경제인협회와 필리핀상공회의소가 개최한 ‘한·필리핀 비즈니스 포럼’에 참석해 양국 간 경제 협력 확대 방안을 모색했다.
정 회장은 5일엔 수빅만의 HD현대필리핀을 방문해 야드와 직원 기숙사 신축 현장을 점검했다. 정 회장은 현지 직원들과의 오찬 자리에서 “임직원들이 불편하지 않도록 주거와 의료, 치안 등 분야를 각별히 챙기겠다”며 “무엇보다 안전을 최우선으로 맡은 일에 최선을 다해달라”고 당부했다.
HD현대는 필리핀에서 조선·방산 분야를 중심으로 사업 기반을 확대하고 있다. HD한국조선해양은 2024년 5월 미국 서버러스 캐피탈과 필리핀 조선소 일부 부지에 대한 임차 계약을 체결하고 HD현대필리핀을 출범시켰다. HD현대중공업은 2016년 이후 필리핀에서 함정 12척을 수주하며 필리핀 해군 현대화에 앞장서고 있다.
정 회장은 “HD현대는 필리핀과의 단순한 사업 협력 관계를 넘어 대한민국과 필리핀 간 우호 증진을 위한 핵심적인 가교 역할을 수행하고 있다”며 “앞으로도 대한민국을 대표한다는 자부심으로 필리핀과 깊은 신뢰를 쌓아 나갈 것”이라고 말했다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
