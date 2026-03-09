서울 아파트 월세 150만원 시대… 임대 아파트로 눈길 돌리는 수요자
주거비 부담… 두자릿수 청약 경쟁률
전세 사기 여파로 인한 전세 기피 현상과 전세보증 요건 강화 등으로 전세의 월세화가 가속화하면서 서울 아파트의 평균 월세가 150만원을 넘어섰다. 주거비 부담이 커지면서 임대 아파트도 높은 청약 경쟁률을 기록하고 있다.
5일 부동산플래닛의 ‘2025년 연간 서울시 연립·다세대주택 매매 및 전·월세시장 동향’에 따르면, 지난해 서울 연립·다세대주택 임대차 거래량은 총 13만834건으로 집계됐다. 이 가운데 전세는 5만2392건으로 전년 대비 17.3% 줄어든 반면 월세는 7만8442건으로 같은 기간 2.6% 늘었다.
전세가 월세나 반전세로 바뀌면서 월세도 올랐다. 특히 지난해 전세보증금 반환보증보험 가입 요건이 강화되면서 줄어든 보증금을 월세로 전환한 영향이 큰 것으로 분석된다. 한국부동산원에 따르면 지난 1월 서울 아파트의 평균 월세는 150만4000원으로 사상 최고치를 기록했다. 1년 전(134만3000원)과 비교하면 약 12% 오른 것으로, 2018년(19%) 이후 가장 큰 폭의 상승이다.
이는 올해 4인 가구 중위소득(649만5000원)의 약 20%에 해당한다. 월 소득의 상당 부분이 매달 임대료로 지출되고 있는 것이다.
주거비 부담이 급증하면서 일부 임대 아파트에선 두 자릿수의 청약 경쟁률이 나타나기도 했다. 한국부동산원 청약홈에 따르면, 지난해 11월 청약을 진행한 공공지원 민간임대 ‘운정신도시 푸르지오 더 스마트’는 552가구 모집에 3297건이 접수되며 평균 경쟁률 5.97대 1을 기록했다. 앞서 지난해 7월 공급된 장기일반 민간임대 ‘신분평 더웨이시티 제일풍경채’는 총 793가구 모집에 1만351가구가 접수돼 평균 경쟁률이 13.05대 1이었다.
부동산R114에 따르면 올해 수도권에서는 인천 1곳, 경기 4곳에서 임대 아파트 공급이 예정됐다. 이번 달 인천에서는 공공지원 민간임대 ‘운서역 푸르지오 더 스카이 2차’(847가구)가, 경기에서는 이천시 공공임대 ‘카사펠리스 이천’(930가구)이 공급된다. 업계 관계자는 “보증금 부담 없이 브랜드 아파트에 장기간 거주할 수 있는 민간임대주택은 내 집 마련을 준비하는 실수요자들에게 현실적이고 현명한 대안이 될 수 있다”고 말했다.
