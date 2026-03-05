이란 VS 이스라엘 대사 서울서 여론전
이란대사 “공격 멈춰야 재협상”
이스라엘대사 “핵 저지 위해 타격”
미국·이스라엘의 이란 공습이 엿새째 이어지는 가운데 주한 이란대사와 주한 이스라엘대사가 같은 날 같은 시간대 기자회견을 열고 서울 한복판에서 외교전을 펼쳤다. 이란 측은 미국·이스라엘이 불법 전쟁을 시작했다고 맹비난했고, 이스라엘 측은 이란의 핵 개발을 저지해야 한다고 강조했다.
사이드 쿠제치 주한 이란대사는 5일 서울 용산구 대사관에서 기자회견을 열고 이란의 핵무기 개발 문제에 대해 “나치 독일의 괴벨스 선전을 떠올리게 한다”며 “이러한 허위 정보 확산은 미국 정부와 트럼프 측 세력, 이스라엘 시오니스트 정권에 의해 조직적, 체계적으로 활용되고 있다”고 강하게 부정했다.
또 이란에 대한 공격을 멈추지 않으면 미국과 재협상에 나서지 않겠다고 밝혔다. 쿠제치 대사는 “적이 전쟁의 길을 선택하면 우리는 결코 두렵지 않다”며 “우리는 (장기화 등) 충분한 준비태세를 갖추고 모든 면에서 준비하고 있다”고 말했다. 이란대사관은 이날 별도로 배포한 자료에서도 “이란의 대응은 보복이 아니라 정당방위이며, 침략이 완전히 중단될 때까지 계속될 것”이라고 강조했다.
반면 라파엘 하르파즈 주한 이스라엘대사는 “이란에 대한 군사작전 목적이 이란의 핵 개발 시설과 탄도미사일 제작을 무력화하는 것뿐만 아니라 이란의 무고한 시민이 원하는 미래를 꿈꿀 수 있도록 하는 것”이라며 정당성을 주장했다. 그는 1994년 1차 북핵 위기를 언급하면서 “저희가 액션을 취하지 않으면 안 된다는 교훈을 얻었다”고 덧붙였다.
양측은 각자 민간·에너지 시설 타격에 대해 ‘가짜뉴스’라는 주장을 폈다. 이란 측은 주변 걸프국의 에너지 인프라 시설을 공격했다는 보도를 부인했다. 쿠제치 대사는 “이란이 어떤 국가의 에너지 인프라를 공격했다는 건 전혀 사실이 아니다”며 “가짜뉴스 활동의 심리전이라고 생각한다”고 주장했다. 하르파즈 대사는 “미국과 군사작전을 진행하는 과정에서 이스라엘은 의도적으로 민간 시설을 한 번도 타격한 적 없다”며 “이란에서 퍼뜨리는 것으로 추정되는 가짜뉴스를 주의해야 한다”고 주장했다.
최예슬 기자 smarty@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사